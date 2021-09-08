Nazilli polisi huzur operasyonlarını sürdürüyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarla eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

Nazilli polisi gerçekleştirdikleri huzur operasyonları ile tüm cafe kahvehane ve eğlence mekanlarını denetlemeye devam ediyor. Mekanları tek tek kontrol eden ekipler, GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız işletildiği tespit edilen bir kafeye işlem yapılırken, yakalaması olan bir kişide de ekiplere takıldı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

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