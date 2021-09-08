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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Kurtuluş Günü kutlamalarına Berkay damga vurdu

İHA

Kuşadası’nda Kurtuluş Günü kutlamalarına Berkay damga vurdu

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla pop müziğin sevilen şarkıcısı Berkay’ın sahne aldığı bir konser düzenlendi.

Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “7 Eylül tarihi, sadece Kuşadası’nın kurtuluşu değil, aynı zamanda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları düşman işgalinden kurtaran vatan evlatlarının kutlama günüdür” dedi.
Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında pop müziğin ünlü ismi Berkay, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndaki konserde sevenleriyle buluştu. Konseri dinlemeye gelenlerin aşı kartı, hastalık geçmişi veya son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi sonuçlarının sorgulanarak meydana kabul edildiği gecede Berkay, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Sahne performansıyla alkış alan sanatçı, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Berkay’a teşekkür plaketi verdi.
Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Berkay, “Burası çok sevdiğim bir kent. Kuşadası’nda her sahne aldığımda atmosferine hayran kalıyorum. Geçen yıl da Altın Güvercin Beste Yarışması’nda konser vermiştim. Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde Kuşadası’nın adı müzik ve festivaller ile anılmaya başladı. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kuşadası’nın kurtuluşuna öncülük edenleri ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum. 7 Eylül Kuşadası için çok önemli bir tarih. Türk Milleti, 26 Ağustos’ta Sakarya’dan başlayan Büyük Taarruzun ardından 7 Eylül’de Kuşadası’nda, 9 Eylül’de de İzmir’de düşmanın deniz dökülmesiyle o büyük zafer duygusunu yaşamıştır. 7 Eylül tarihi, sadece Kuşadası’nın kurtuluşu değil aynı zamanda Türk topraklarını işgal eden ve Türk Milleti’ne zorbalık edenlerin sonunun geldiği tarihtir. Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları düşman işgalinden kurtaran vatan evlatlarının kutlama günüdür. Sevgili Berkay’a da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim” diye konuştu.

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