Nazilli MYO Güz Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) Güz Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, gerçekleşti.



ADÜ Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, müdür yardımcıları ve akademik personel katıldı. Toplantıda yeni öğrenci kayıtları, ders kayıt yenileme işlemleri, yüz yüze ve uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağı ve dersliklerin durumu konuları görüşüldü. Toplantı, yöneticilerin ve akademik personelin sağlıklı ve başarılı bir dönem dilek ve temennilerini aktarmalarıyla sona erdi.

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