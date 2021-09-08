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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ uluslararası kongreye ev sahipliği yaptı

İHA

ADÜ uluslararası kongreye ev sahipliği yaptı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkanlar, Anadolu, Kafkasya ve Türkistan Coğrafyası Sanat, Kültür, Tarih ve Folklor Kongresi/Sanat Etkinlikleri, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kongre Eş Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.’ sözünün gereği olarak bu sempozyumda yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Balkanlar, Kafkasya, Anadolu ve Türkistan coğrafyalarında var olan kültürü, sanatı, bilimi siz değerli bilim insanlarıyla birlikte üç gün boyunca ele alacağız. Türkün sanatı kadimdir ve büyüktür. Bezeklik tapınakları, balballarımız, Hun sanatı buluntularımız, Büyük Turan Yurdu Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk’ün vazgeçilmezi olan dokumalar bunlara birer örnektir. Bu kongrenin bu coğrafyalarda yaşayan milletlere hayırlar getireceğine inanmaktayım” dedi.

Kongrenin hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Aytaç, “Samimi bir Türk ve Müslüman dostu Prof. Dr. Zoran Matevski’ye teşekkür ediyorum. Balkanlar ve Kafkasya’nın bu etkinliklere dahil edilsin fikri kendisinden gelmişti. Bu kongrenin asıl olan maalesef covid yüzünden yitirdiğimiz benim çok sevgili dostum Prof. Dr. Kamil İbrahimov’u da dualarla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisine böyle bir kongre planından bahsettiğimde çok heyecanlanmış ve sevinmişti ve birkaç ay boyunca gece gündüz benimle beraber bu kongre için çabalamıştı. Dünyanın en iyi kalpli insanlarından birisi olan kadim dostum Prof. Dr. Kamil İbrahimov’u huzurlarınızda bir kez daha minnetle anıyorum. Her bilimsel toplantı düzenlemesi hepiniz bilirsiniz ki zordur. Ama bu daha da bir zordu. Çünkü 12 ülke ve 19 kurumu bir araya getirmek her konuda mutabık kalmak ve buna göre adım atmak için hakikaten insanüstü bir çaba gerekiyordu ki her zamanki duamız olan Allah utandırmasın ile yola çıktık ve şükür sorunsuz şuan etkinliğimize başladık. Bunca geniş coğrafyada bunca ülkenin bilim adamlarını ve üniversitelerini bir araya getirmek bir ilk elbette. Ben inanıyorum ki diğer tüm bilimsel ve sanatsal etkinliklerimizde olduğu gibi ilerleyen yıllarda bu bilim toplantısı da gelişerek devam edecek ve geleneksel hale gelecektir. Tüm bilimsel çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ediyorum. Kongrenin bilimsanat dünyasına, insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum" diye konuştu.

Kongre kapsamında açılan Uluslararası Türk Sanatları Karma Sergisi’nde ise 14 farklı ülkeden yaklaşık 40 sanatçıakademisyenin birer eseri yer aldı.

Kongre; Selçuk Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimar Lık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, Kuzey Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü, Bosna Hersek Vstim Kolleji, Özbekistan Termez Devlet Üniversitesi, Arnavutluk Elbasan Aleksandr Xhuvanı Unıversty, Kazakistan Avrasya Milli Üniversitesi, Çeçenistan Çeçen Devlet Üniversitesi, Kırgızistan B. Beıshenalıeva Kırghız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Bulgaristan GüneyBatı Üniversitesi, Gürcistan I. Javakhıshvılı Tiflis Devlet Üniversitesi, Özbekistan Karakalpak Devlet Üniversitesi, Gürcistan A. Kutateladze Adına Tiflis Devlet Sanat Akademisi, İnguşya Ç. E. Axrıev İnguş İnsanı Bilimsel Araştırma Enstitüsü, K. Makedonya Üsküp Felsefe Fakültesi Kültürlerarası Araştırma Merkezi, Türkiye İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kafkasya Üniversiteler Birliği ortaklığı ile 12 ülke ve 19 kurumun katılımıyla 22 ülkeden katılan bilimsanat insanları ile gerçekleşti.

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