Vatandaşları dolandırmak istediler, polisin takibinden kaçamadılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüpheli yakayı ele verirken, araçta yapılan aramada çok sayıda sahte para, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde adeta filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Yanında getirdikleri sahte para ve karşılıksız çekler ile vatandaşları dolandırmayı hedefleyen 2 şüpheli uzun süren kovalamacanın ardından Nazilli polisinden kaçamadı. Nazilli KOM Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir süredir takip edilen suçlular yakayı ele verdi. Nazilli’ye sahte para ve karşılığı olmayan sahte çekleri getirip vatandaşları zarara uğratmak isteyen silahlı şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından yakalandı. 2 şüpheli Ö.K. ve A.K.’nin içinde bulunduğu ticari araç ile şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet 50 dolarlık sahte banknot, 8 adet sahte çek, 1 adet tabanca, 89 adet uyuşturucu hap ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alınan şahıslar hakkında parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, 6136 SKM ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından dolayı adli soruşturma başlatıldı.

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