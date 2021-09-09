Şantaj ve yağmadan 22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın İncirliova ilçesinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şantaj ve yağma şüphelisi Elgül Bayramov (27) yakalandı.

Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydınİzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı. Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-09-09 08:25:08



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