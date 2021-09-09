Lastik botları sürüklenen 30 göçmen kurtarıldı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botları sürüklenen 30 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 30 göçmen olduğu bilgisi aldı. Olumsuz hava şartlarında sürüklenen bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2021-09-09 08:28:01



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