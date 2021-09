Altın Güvercin Belgeseli seyirci ile buluştu

6 Eylül’de başlayan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ve ekibi tarafından hazırlanan “Bir Notanın Hikayesi” adlı belgesel seyirci ile buluştu. İlk kez düzenlendiği 1986 yılından günümüze Altın Güvercin Beste Yarışması’nın tarihini ele alan belgesel büyük beğeni aldı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenen 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, bir ilke ev sahipliği yaptı. Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ve ekibi tarafından “24 Yıllık Bir Müzik Serüveni. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması Belgeseli” başlığıyla hazırlanan “Bir Notanın Hikâyesi” adlı belgeselin prömiyeri Tarihi Kervansaray’da gerçekleşti. Okan Bayülgen tarafından hazırlanan ve seslendirilen, yönetmenliğini Rahşan Gürkan’ın, genel koordinatörlüğünü Özgür Çakıt’ın, senaristliğini ise Murat Tolga Şen’in yaptığı belgeselin prömiyerine CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Yusuf Atak, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ile çok sayıda davetli katıldı.



Türkiye’nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’in 24 yıllık serüvenini, yarışma ile özdeşleşmiş önemli isimlerin aracılığıyla ortaya koyan Bir Notanın Hikayesi, izleyicileri geçmişe götürerek nostalji yaşattı. Erol Evgin, Nükhet Duru, Fatih Erkoç, İzel, Metin Özülkü gibi ünlü sanatçıların anıları ile renklenen, Kuşadası Belediyesi eski başkanlarından Engin Berberoğlu, yarışmanın koordinatörü Ali Rıza Türker ve 6 yıllık bir aranın ardından yarışmayı yeniden Kuşadası ile buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü ile yapılan söyleşilerin de yer aldığı belgesel sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.



Gösterim öncesinde konuşan yönetmen Rahşan Gürkan, “Türk müziği tarihine yön vermiş Altın Güvercin Beste Yarışması belgeselinin yönetmeni olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e, KUSAV Yönetim Kurulu Başkanımız Levent Köylü’ye, bu belgeseli hazırladığımız süreçte geçmişe ışık tutan ve bizlere büyük katkılar sunan Ali Rıza Türker ve Okan Bayülgen ile emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.



“Belgeseller sanatın sinemanın ve bilimin kavşak noktalarıdır"

KUSAV Başkanı Levent Köylü de “24. Altın Güvercin Beste Yarışması’nı diğerlerinden ayıran en önemli fark, bugün tarihe düşeceğimiz bir not olan bu belgeseldir. Belgeseller, sanatın, sinemanın ve bilimin kavşak noktalarıdır. Biz de geçmişe bir saygı duruşunda bulunmak, geleceğe de bir not düşmek istedik. Onun için de bu belgeseli yapmaya karar verdik. Sevgili Okan Bayülgen, Başkanımız Ömer Günel ve benim ricamı kırmayarak bu organizasyonun yapımcılığını, belgeselin çekimini ve yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Umarım gelecekte Okan Bayülgen de Altın Güvercin Beste Yarışması’nın sembol ismi haline gelir” diye konuştu.



“Kuşadası'nı ileriye taşıyor”

Belgesel gösterimine İstanbul’dan canlı yayın yoluyla katılan ünlü televizyoncu Okan Bayülgen ise “Altın Güvercin Beste Yarışması 1986’da başlayan çok önemli bir organizasyon. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2013’te ara verilen yarışmayı vizyonu ve çabaları sayesinde tekrar hayata geçirdi. Başkan Ömer Günel’in sahip olduğu vizyon Kuşadası’nı bir belde ve ilçe olmaktan çok daha ilerilere taşıyor. Siz Kuşadası’nı bir kültür sanat kenti haline getiriyorsunuz. Bunun bir parçasını da Altın Güvercin Beste Yarışması oluşturuyor. Kuşadası Belediyesi ile KUSAV, bir yandan yarışmanın amatör ruhu ve saflığını muhafaza ederken, diğer yandan da çağa uygun bir şekilde büyütmek, geliştirmek ve hatta uluslararası hale getirmek için çabalıyor. Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası’nın marka şehir olmasında çok önemli bir yere sahip” dedi.



“Televizyon ve dijital platformlarda yayınlayacağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Kuşadası için olduğu kadar Türk pop müziği için de büyük önemi bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bir kentle ilgili heyecanınız yoksa yaptıklarınız fen ve bayındırlık işlerinden öteye gitmez. O kente ruh veremezsiniz. Yol, kaldırım ve sosyal donatı alanları yapmak zaten bir belediye başkanının olağan görevleri arasında yer alıyor. Ama kültür ve sanata verilmiş olan kıymet, bunun devamlılığı için harcadığınız emek tüm bunların çok üzerinde. Kentler kaldırımıyla ve yoluyla anılmaz. Kentler yaptığı kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle anılır. Biz Kuşadası’nın adının müzik ile anılmasını istiyoruz. Çünkü Kuşadası’nda Altın Güvercin Beste Yarışması gibi geçmişten bugüne kadar doğal yollardan kendine yatırım yapmış bir yarışma var. Yarışmanın baş mimarı sevgili Ali Rıza Türker başından beri bizlerle birlikte. Bu belgesel de aslında onu anlatıyor. Belgeseli her yıl güncelleyeceğiz. Televizyon ve dijital platformlarda yayınlayarak herkesin izlemesini sağlayacağız. KUSAV’ın kurulmasına ve kurumsallaşmasına büyük emek veren Levent Köylü’ye çok teşekkür ederim.”

Bir Notanın Hikayesi, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde saat 21.00’da Tarihi Kervansaray’da tekrar sanatseverlerle buluşacak.

