Aydın Büyükşehir, Kupa Voley’de C grubunda mücadele edecek

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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de C grubunda mücadele edecek.

Sultanlar Ligi’nde Aydın’ı başarı ile temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının Kupa Voley’deki rakipleri belli oldu. Aydın’ın Sultanları C Grubunda Nilüfer Belediye, Kuzeyboru ve Sarıyer ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 2830 Eylül tarihlerinde Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.

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