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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi

İHA

Kaymakam Soley için veda yemeği düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Balıkesir'in Gömeç ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Soley için veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Kararnameye göre Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Balıkesir'in Gömeç ilçesine atandı. Kaymakam Soley için ilçede veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Aydın Vali Yardımcıları; Hulusi Arat, Mehmet Gödekmerdan, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Soley'e yeni görev yerinde başarılar dileyen Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, "Kaymakam beye yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" diyerek günün anısına plaket takdim etti.

Karacasu'dan emekli olmayı istediğini ancak yayımlanan kararname ile başka bir ilçeye atandığını kaydeden Kaymakam Soley de, "Karacasu'yu ve Karacasuluları çok seviyorum. Her zaman gönlümde farklı bir yerleri var. Her zaman kapım sizlere açık" diye konuştu.

Gecenin sonunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar seslendirdiği türkülerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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