Başkan Özcan NAZGEM öğrencileri ile bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, üniversiteyi kazanan Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Dayanışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) öğrencileri ile bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu.



Aydın’ın Nazilli ilçesinde lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla Nazilli Belediyesi bünyesinde kurulan eğitim kurumunda hizmet alan 270 öğrenci ve 20 öğretmen başkan Özcan’a teşekkür etti.



Bu yıl üniversiteyi kazanan NAZGEM öğrencileri ile Hangar Kafe Restoran’da düzenlenen kahvaltı programında buluştu. ‘Nazilli’de herkese eğitim’ sloganı ile öğrencilerin bireysel ve akademik becerilerini geliştirmek üzere kurulan NAZGEM’in bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını kaydeden Başkan Özcan; “Öncelikle bu değerli projeyi gerçekleştiren Tuncay hocama ve süreçte destek veren değerli müdürlerimize tüm öğretmenlerimize ve Nazilli halkına, genç öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin yüzde 70’inin yerleştirilmesini sağlayarak gerçekten büyük bir başarıya imza attık” dedi.



“Nazilli’de bir ilke imza attık”

Eğitim alanında elde edilen başarıları toplumun geneline yaymak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özcan; “Nazilli tarihi boyunca büyük başarılara imza atmış bir ilçe. Biz bu başarıyı tabana yaymak, en başarılı birkaç öğrenciden ziyade tamamına şamil etmek adına güzel bir proje gerçekleştirdik. Zorlukları birlikte göğüsledik. Değerli öğretmen arkadaşlarımıza müdürlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Nazilli’mizde bir ilke imza attık. İnşallah bu başarı şimdi halka halka büyüyecek. Genç arkadaşlarımızın liseye ve üniversiteye girişlerinde daha başarılı olmalarını ve bu başarının Nazilli’nin tamamına yayılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Diğer özel kuruluşların da muhakkak başarılı çalışmaları var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız. Nazilli’miz yarınlarda daha iyi ve güzel olacak” dedi.



"Öğrencilerden Başkan Özcan’a teşekkür"

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Kurucu Müdür Tuncay Ayas; “Atatürk’ün yurtdışına öğrencileri gönderirken, ‘Ben sizi kıvılcım olarak gönderiyorum ama döndüğünüzde ateşinizle tüm Türkiye’yi kavuracaksınız’ dediği gibi sizi Türkiye’nin her yerine gönül rahatlığıyla gönderiyoruz. Nazilli’mize ve ülkemize Atatürk devrim ve inkılapları yolunda yapacağız gayretlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Bize bu imkanları oluşturan Kürşat Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.



NAZGEM Eğitim Koordinatörü Ekrem Eskici ise; “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar”; çalışıyoruz, yoruluyoruz, memleketini seven Atatürk ilkelerine bağlı, vatanına ihanet etmeyen nesiller yetiştiriyoruz. Bu konuda bize imkan sağlayan belediye başkanımıza teşekkür eder, ayrıca İstanbul’da almış olduğu ödülden dolayı da kendisini kutluyorum” dedi.



Konuşmaların ardından, liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin hediyeleri Başkan Özcan tarafından verildi. Öğrenciler de Başkan Özcan ve öğretmenleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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