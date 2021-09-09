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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası caz konserine ev sahipliği yaptı

İHA

Kuşadası caz konserine ev sahipliği yaptı

Kuşadası’nın tarihi Güvercinada Kalesi, akustik caz grubu Flapper Swing’in sahne aldığı muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. 1920’li ve 30’lu yılların caz esintilerini Kuşadası’na taşıyan grup, kostümleri ve sahne performansları ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Güvercinada Dinletileri’nin son konuğu swing caz tarzını başarıyla icra eden Flapper Swing oldu. Gitarda Erhan Elbelger, Tomas Hetmenek, klarnette Tamer Temel, kontrbasta Oğuzalp Ertonguç ve vokalde Nevin Hetmanek’in yer aldığı grup, 1920’leri ve 1930’ları otantik tınılarla yorumlayarak dinleyicilere o dönemin atmosferini yaşattı.
“Kuşadası'nda olmaktan çok mutluyum”
Vokal Nevin Hetmanek, Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirterek “Kuşadası bizi çok sıcak karşıladı. Bu kadar güzel bir atmosferde konser vermek bizi çok mutlu etti. Uzun süredir Kuşadası’na gelmemiştik. Şimdi burada caz severle birlikteyiz. Bu konserlerin mimarı olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gecenin sonunda KUSAV Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kesim, vokal Nevin Hetmanek’e Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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