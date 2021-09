Kaymakam Soley: “Sadece birkaç kişinin isteğiyle aranızdan ayrılıyorum”

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Mülki İdareler Kararnamesi ile Karacasu’daki görev yerinden Balıkesir’in Gömeç ilçesine tayini çıkan Kaymakam Ahmet Soley onuruna birlikte görev yaptığı kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından veda yemeği düzenlendi. Yemekte sitemli konuşan Kaymakam Soley, “Buradan emekli olacağım dedim. Ama sözümü tutamadım. İzin vermediler. Elimde olmadan, beklemediğim bir anda sadece birkaç kişinin istediği ile aranızdan ayrılıyorum” sözleri yemeğe katılanlar arasında şok etkisi oluşturdu.



Karacasu’da emekliliğine kadar görev yapmayı beklerken bir anda bu sözleri geceye katılanlar başta olmak üzere olayı duyanlar arasında “Aydın’da kaymakamların tayinlerinde neler oluyor” dedikodularını harekete geçirdi. Karacasu’da birlikte çalıştığı kurum müdürleri ve muhtarların ev sahipliğinde organize edilen veda yemeğine Aydın Vali Yardımcıları, Hulusi Arat, Mehmet Gödekmerdan, Kaymakam Ahmet Soley, Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, Eski Belediye Başkanları Mustafa Büyükyapıcı, Zeki İnal, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, iş dünyası temsilcileri, daire amirleri, banka müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Gecenin sürpriz konuğu ise sanatçı Tolga Çandar oldu. Kaymakam Ahmet Soley ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Tolga Çandar bağlama performansı ve türküleriyle geceye renk kattı.



İlçe yakınlarındaki özel bir restoranda Kaymakam Soley onuruna verilen yemekte ilk konuşan Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, yaptığı buruk konuşmada üzüntülerini dile getirirken, “Beklemediğimiz bu erken ayrılık bizleri çok üzdü. Devlette devamlılık esastır elbette. Biz sayın kaymakamımızı çok sevmiştik. Bizlere çalışma azmini, çalışma heyecanını aşıladılar. Tarıma ivme kazandırdılar. Küçük ve orta boy işletmeleri, sivil toplum örgütlerini ve belediyeyi birbirine kenetleyerek Karacasu için Birlik Projesi’ni önemli bir yere getirdiler. Sayın Kaymakamım huzurunuzda söz veriyorum bu projelerin takipçisi olacağım. Kaymakamımız öncülüğünde kurulan Sevgi Eli projesi sayesinde Karacasu’da artık geceleri aç yatan insanımız kalmadı. Sevgi Eli Projesi ile kimsesizlerin evlerine kadar ekmek, yemek, aş götürdünüz. Karacasu’da çocuklarımız, büyüklerimiz, yaşlılarımız ve gençlerimiz, yeni ayakkabıları, yeni elbiseyle bayramlaşmaya gidiyor. Sağ olun var olun. Yoksullarımızı her türlü giydirdiğiniz kuşattığınız için teşekkür ediyorum. Biz onu her zaman hemşehrimiz, bir ağabeyimiz, bir danışmanımız olarak göreceğiz” dedi.



Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen de konuşmasında bunun bir veda olmadığını ifade ederek, “Biz kendisini her zaman bir hemşehrimiz olarak görüyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un Ankara’da olması nedeniyle programa katılamadığını ifade eden ve Vali Aksoy’un selamlarını ileten Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Kaymakam Soley’in kıdem ve tecrübe olarak kendilerinden üstün olduğunu ifade ederek, “Kendisi mülki idare amirleri arasında en kıdemlimiz ama aynı zamanda iş yapma heyecanı ve azmi da zirvede olan bir abimiz. Karacasu için, ülkesi için elinden geleni yaptı. Olağanüstü bir gayretle çalıştı. Gömeç’liler şanslı. Görevini yine aynı tempoyu orada da devam ettirecektir. Zaten dur desen de durmaz. Otur desen de oturmaz. Ahmet abiyi kimse durduramaz. Önemli olan onun hızına yetişmektir. Karacasu’da kalsaydı burada ne olacağını, neler yapacağını anlatmama gerek yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz” dedi.



Kaymakam Soley’den imalı sözler

01 Eylül 2018 tarihinde Karacasu’ya atanan Kaymakam Soley, “Öncelikle bu güzel geceyi düzenleyenlere ve katılan sizlere teşekkür ederim. Hayatımda unutulmayacak gecelerden biri. Göreve başlamadan önce söylediğim bazı şeyler vardı. Verdiğimiz sözleri tutmanın sevinci içindeyim. Hiç kimse ilk gün söylediğinden farklı davrandı diyemez. Ben mutluluğunu yaşıyorum ve onur duyuyorum. Tek bir sözümde duramadım. Buradan emekli olacağım dedim. Ama sözümü tutamadım. İzin vermediler. Elimde olmadan, beklemediğim bir anda sadece birkaç kişinin istediği ile aranızdan ayrılıyorum. Şunu bilin ben her zaman Karacasuluyum, her zaman Karacasu’nun yanındayım, bir hemşerinizim, ölene kadar sizlerle olacağım. 3 yıllık görev süremde başarıya en büyük pay sahipleri sayın valim ve sayın vali yardımcılarım oldu. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Başarıdaki en büyük pay sahipleri ise Karacasu Halkı oldu. Başarı hepimizin oldu” dedi.

Gecede Kaymakam Ahmet Soley’e onlarca plaket ve çiçek takdim edilerek başarılı görevlerinden dolayı teşekkür edildi.

