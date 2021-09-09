Özer Türk Stadı gözlemcilerden tam not aldı

Kuşadası Belediyesi tarafından fiziki eksiklikleri giderilerek TFF kriterlerine uygun hale getirilen Özer Türk Stadı, Kuşadasıspor’un ligde Orduspor 52, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Modafen ile oynadığı maçlarda gözlemci ve taraftarlardan tam not aldı.

Kuşadası’nda spor müsabakaları ile birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nda, Kuşadasıspor’un 3. Lig’e çıkmasının ardından yenileme ve bakım çalışması başlatıldı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun bir mesai harcayarak stadı 2 hafta gibi çok kısa bir sürede TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı’nda yer alan kriterlere uygun hale getirdi.



Çalışmalar kapsamında ekiplerce önce hakem ve futbolculara ait soyunma odalarının eksiklikleri giderildi. Ardından tuvaletlerin bakımı yapılarak fayansları yenilendi. Kapalı tribünün altına yeni bir doping kontrol odası inşa edilirken, sahanın çevresi güvenlik önlemleri gereğince tel örgü ile çevrildi. TFF kriterleri doğrultusunda stada yönlendirme tabelaları asıldı. Açık tribünde engelli taraftarların maçları izleyebilmesi için özel bir alan oluşturuldu. Protokol ve basın tribünü daha konforlu bir hale getirilen Özer Türk Stadı, kale arkasına dijital skorboardun takılmasıyla yeni yüzüne kavuştu. Stad, siyahbeyazlı ekibin ligde Orduspor 52 ve Modafen ile oynadığı iki karşılaşmada da gözlemci ve taraftarlardan tam not aldı.

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