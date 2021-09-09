Umurlu’da senfonik konser düzenlendi

Efeler Belediyesi Kurtuluş Etkinlikleri, Umurlu Mahalle Meydanı’nda “Turkish Brass Ensemble” orkestrası tarafından verilen senfonik müzik konseri ile devam etti.

Etkinliklerin 4’üncü günü olan 8 Eylül Çarşamba günü, “Turkish Brass Ensemble” orkestrası tarafından Umurlu Mahalle Meydanı’nda senfonik müzik konseri verildi. Sanatçılar, farklı bestecilere ait eserlerden oluşan şarkılar seslendirirken, alanı dolduran vatandaşlar Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda şöyle konuştu:

“Turkish Brass Ensemble orkestrasına çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadılar ve bu güzel gecede kendileriyle bir araya geldik. Belki de hayatında ilk kez senfonik müzik dinleyenler var aramızda. Çok beğendiğinizi umuyorum. Çeşitli mahallelerimizde farklı zamanlarda bu etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz. Sanatçılar bizim hayatımızı renklendiriyor. İyi ki varlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz.”

Etkinliklerin son günü olan 9 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 21.00’de Tepecik Düğün Salonu bahçesinde, Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” isimli çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak.

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