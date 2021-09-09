Nazilli'de kuru incir alım sezonu başladı NTO Başkanı Arslan: "İncir sezonu hayırlı olsun"

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cennet meyvesi olarak kabul edilen kuru incir alım sezonu başladı.

Bölgeden dünyaya yayılan ve ülkemizin stratejik gıda ürünlerinden birisi olarak kabul gören kuru incir tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 2’ sini oluştururken, Nazilli bölgesinde ağırlıklı olarak kurutmalık olarak değerlendirilen kuru incir sezonunun başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “2021/2022 sezonunun tüm üreticilerimize ve incir ticareti yapan üyelerimize hayırlı olmasını, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Bu toprakların bize bağışladığı en önemli ve değerli meyvelerimizden birisi olan incirin kuru alım sezonu başladı. İncir ticareti ve ihracatı yapan üyelerimizi bu vesileyle ziyaret ediyoruz. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik kayıpların en kısa sürede telafi edileceğine inanıyorum. Bu telafinin en güzel yolu da ihracattır. Geçtiğimiz sezon Türkiye’den 65 bin ton kuru incir ihracatı gerçekleşti. Şimdiden net bir şey söylemek zor ancak İhracat birimlerinden gelen veriler 20212022 sezonunun çok daha iyi geçeceğini gösteriyor. En çok Almanya ve Fransa’ya sattığımız bu ürünümüzü çeşitlendirip ürün farklılaştırması yaparak başta Amerika olmak üzere Japonya ve uzak doğu ülkelerinde de tanıtmalıyız. İncir katma değerli bir ürün. Sadece meyve olarak değil yurt dışında pasta ve unlu mamüllerde ve diğer yiyeceklerde iç malzemesi olarak da kullanılıyor. Bu anlamda içimizdeki kısır çekişmeleri bırakıp, inciri daha farklı ve daha çok kazanç getirecek şekilde pazarlamanın yollarını bulmalıyız. Nazilli Ticaret Odası olarak her yıl katıldığımız uluslararası gıda fuarlarına pandemi nedeniyle ara vermiştik. Bu yıl uluslararası Anuga gıda fuarında tekrar yerimizi aldık. Bölgemizde yetişen ürünlerimizi tanıtmak, ihracatına katkı vermek, ihracat yapmak isteyen işletmelerimize yardımcı olmak amacıyla yaptığımız yurt dışı fuar organizasyonları bundan sonra da devam edecektir. NTO olarak önem verdiğimiz konulardan bir tanesi bölgenin ihracatını arttırmak ve çeşitlendirmek. Bu konudaki eğitimlerin kısa sürede sonuç vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

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