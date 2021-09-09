Kuto’da E-Ticaret Çalıştayı

Kuşadası Ticaret Odası’nda, “TürkiyeAvrupa Birliği Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem: ETicaret” konulu çalıştay yapıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, TürkiyeAvrupa Birliği İş Dünyası (TEBD) Projesi çerçevesinde, Kuşadası Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleşen “TürkiyeAvrupa Birliği Ekonomik İlişkilerinde Yeni Dönem: ETicaret” konulu çalıştayın açılışında konuşan KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar; içinde bulunulan dönemde ticaretin şeklinin değişerek eticarete yöneldiğini için bu çalıştayın çok önemli olduğunu vurguladı.

KUTO Konferans Salonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Meclis Divan Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Yıldırım, Murat Boranalp ve KUTO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; TürkiyeAvrupa Birliği İş Dünyası (TEBD) TOBB Proje Koordinatörü Burcu Atılgan yaptığı TEBD Sunumunda; TürkiyeAB İş Dünyası Diyaloğu projesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen faaliyetler ve online toplantı olanakları hakkında bilgi verdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Dünya’da, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de e ticaret hakkında yaptığı konuşmasında; dijital ekonominin dünyadaki yeri, teknolojilerin etkileri, eticareti etkileyen faktörler ve Türkiye’de eticaret hacmindeki artıştan söz ederek, AB yeni ticaret stratejilerinde dijitalleşmeye önem verildiğini ve desteklendiğini söyledi.

Çalıştayın devamında girişimcilik ve eticaret hakkında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş; pandemi döneminde girişimcilik ve en çok yatırım alan girişimlerle ilgili rakamlarla bilgi vererek; yatırım yapılan iller sıralaması, toplam eticaret içinde perakendenin payı, artış ve azalış gösteren sektörler, fırsatlar ve eticaret için neler yapılabileceğini anlattı.

Çalıştay’da son olarak Argevitas tarafından Sosyal Medya ve eTicaret hakkında yapılan sunumda; sosyal medyanın pazarlamada kullanım şekli ve markamüşteri arasındaki iletişimde pazarlama stratejileri anlatıldı, sosyal medyada içerik üretimi, reklamlama ve ürünü hedef kitleye ulaştırmanın önemi vurgulandı. Daha sonra sorucevap kısmı ile devam eden çalıştay, konuşmacılara plaket verilmesi ile son buldu.

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