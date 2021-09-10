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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı’nın tarihi gün yüzüne çıkacak

İHA

Koçarlı’nın tarihi gün yüzüne çıkacak

Amyzon Antik kentinde kazı çalışmaları yapılması için düğmeye basıldı.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile birlikte Amyzon Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Başkan Kaplan, antik kentin tarihi değerinin ortaya çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılması için kararlı olduklarını belirtti.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bugüne kadar yüzey araştırmalarıyla küçük kazılar dışında sistematik bir araştırma veya kazının yapılmadığı Amyzon Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının 80 yıl aradan sonra resmi nitelikte ilk kez başlatılması için kolları sıvadı. Konuyu geçtiğimiz aylarda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a iletmesinin ardından antik kentte ilk kez resmi kazı başlatılmasıyla ilgili de girişimlerini sıklaştıran Başkan Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yıldız ile birlikte bölgede yüzey incelemelerinde bulundu.
“Uygun proje ortaya çıkarılacak”
Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Amyzon Antik Kenti yakınlarındaki Mersinbeleni, Gaffarlar, Dereköy ile Akmescit mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği inceleme gezisinde, başlatılacak kazılar sayesinde bölgenin tarihi derinliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kaplan, “M.Ö. 300 yıllara dayanan bölgemizdeki bu tarihi derinliğin o yıllardan bugünlere kalan kısmını önümüzdeki kuşaklara aktarmanın çabası içerisindeyiz. Bugüne kadar tabiata direnebilmiş yaklaşık 2 bin 300 yıllık derinliği gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz noktasında beraberimizdeki teknik heyetle yüzey incelemesi gerçekleştirdik. İnşallah buraya uygun bir projeye ortaya çıkarılır. İlk etapta burasının temizliği, bakımı ve güvenliğinin sağlanıp ikinci aşamada projenin hazırlanması gerekiyor. Üçüncü aşamadaysa burada yapılması gereken kazı çalışmalarını teknik heyetin uygun göreceği şekilde uzman ekiplere yaptırma düşüncemiz var” dedi.
“Süreci yakinen takip edeceğiz"
Antik kentte yapılacak kazı çalışmalarının bölge köylerinin tanıtımına katkı sağlamasıyla birlikte insanlığın kültürel mirasına da eşsiz katkılar sunmasını ümit ettiklerini söyleyen Başkan Kaplan, “Uygun projeler hazırlanarak gerekli finansmanın sağlanmasıyla Amyzon Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının başlatılması planlanıyor. Biz de burada yapılacak kazı çalışmalarına belediye olarak imkanlarımız dahilinde her türlü desteğe vermeye hazırız. Bakanlığımızın ve ilgili uzman ekiplerimizin çalışmalarına dönük süreci de yakinen takip edeceğiz. Buraya zaman zaman yurtiçi ve yurtdışında gelenler de oluyor. Bir an önce çevre temizliği, düzeni ve bakımının yapılması gerekiyor. Yaklaşık 2 bin 300 yıllık kurban kesim yerlerinden buğdayların un yapıldığı dibeklere kadar buradaki kültürel mirasın ve tüm tarihi derinliğin gelecek kuşaklara aktarılması bence aynı zamanda tarihe yapılacak en büyük hizmettir” diye konuştu.
“Burası kıymetli bir destinasyon”
Yüzey incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Amyzon Antik Kenti’nin önemine dikkati çeken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, “Koçarlı’da Karia Dönemi’nde güvenlik amacıyla kurulması nedeniyle önemli bir nokta olan Amyzon Antik Kenti’nde, oluşturduğumuz heyetle beraber yüzey incelemesinde bulunduk. Koçarlı’nın kültür turizmine katkı sunabileceğimiz anlamda nasıl bir çalışma yürütebileceğimize dönük projelerle ilgili ortak akıl bulmaya çalışıyoruz. Burasının kıymetli bir destinasyon olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da gerekli notlarını aldılar. Umarım yakında burayla ilgili güzel ve anlamlı bir çalışmayı duyurma imkanı buluruz” dedi.
“Literatüre kazandırmamız büyük önem arzediyor”
Karia Dönemi’nin en önemli antik garnizon kenti olan Amyzon Antik Kenti’nde daha önce hiç arkeolojik kazı çalışması yürütülmediğini söyleyen Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yıldız, “Bu antik kent, bölgemizdeki Tralleis, Magnesia ve diğer antik kentlerin güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. Bu kentin içinde Artemis ve Apollon tapınağıyla birlikte çok sayıda askeri yapı bulunuyor. Askeri amaçlı hangarlarla birlikte su depolama amaçlı sarnıçlar da mevcut. Yüksek bir tepe üzerine kurulu bu kentte o dönem askerler, yöneticiler ve asker yakınları ikamet ediyordu. Yapının surları halen yer yer ayakta bulunuyor. Şu ana kadar burada herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yürütülmedi. Bölgemizde de bir garnizon kentiyle alakalı kazı çalışması henüz yapılmadı. Müze müdürlüğümüz olarak önümüzdeki yıllarda çevre temizliği ve düzenleme projesiyle birlikte burayı arkeolojik kazı alanına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bölgemizde garnizon kentleri içerisinde hiçbir kazımız yok. Bu da bir ilk olacak ve garnizon kentinin kent turizmiyle arkeoloji literatürüne kazandırılması bizim için de büyük bir önem arzediyor” ifadelerini kullandı.

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