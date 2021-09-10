İncir hırsızını bekçiler yakaladı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeki kamyonetten incir hırsızlığı girişiminde bulunurken fark edilip kaçan hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Devlet Karayolu üzerinde park halindeki ticari komyonetin kasasından 2 çuval inciri çalmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edilen 2 hırsız çuvalları sokağın ortasına atarak kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek aranan şüphelilerden biri olan M.K Cumhuriyet Mahallesi’nde Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından olaydan 15 dakika sonra yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli Y.K' ı yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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