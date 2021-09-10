Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kuşadasıspor'da transfer döneminin son günü Muğlaspor'dan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki sağ bek Ege Aslan'ın lisans işlemleri tamamlandı. Genç futbolcu, "Kuşadasıspor'a geldiğim için çok mutluyum. Artık Kuşadası'nın başarısı için sahada ter dökeceğim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-09-10 13:30:00



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