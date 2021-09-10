Altın Güvercin coşkusu Zeynep Bastık konseri ile sürecek

6 Eylül’de başlayan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın sahne alacağı bir konserle devam edecek.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 24.Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, tüm coşkusu ve heyecanı ile sürüyor. 12 Eylül’de düzenlenecek Büyük Final Gecesi ile sona erecek olan Altın Güvercin, Okan Bayülgen ve ekibi tarafından yarışmanın tarihini ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Bir Notanın Hikayesi” adlı belgesel gösteriminin ardından Türk pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Bastık’ı ağırlayacak. 11 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da saat 21.30 başlayacak olan konsere katılımcılar aşı kartı veya PCR testi kontrollerinin ardından kabul edilecek.

"Büyük final 12 Eylül'de"

24. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Büyük Final Gecesi, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Türk pop müziğinin duayen isme Nükhet Duru’nun sahne alacağı Büyük Final Gecesinde ön jüri tarafından belirlenen 10 finalist, büyük jüri karşısında sahne alacak. Büyük jüride bu yıl Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan ve Vedat Sakman yer alıyor. Jüri başkanlığını ise prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker yapıyor. Büyük jüri, final gecesinde 10 finalisti canlı olarak dinleyerek değerlendirmede bulunacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın internet sitesi üzerinden devam etmekte olan dijital oylamanın sonuçları 13. jüri olarak değerlendirilecek. Sunuculuğunu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in yapacağı gecede, geleneksel KUSAV Onur Ödülü sevilen sanatçı Nükhet Duru'ya takdim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.