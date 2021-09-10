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Aydın’ın Kuşadası ilçesi milli park açıklarında yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi’nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından il göç idaresi yetkililerine teslim edildi.

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