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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy’un Ahilik Haftası mesajı

İHA

Vali Aksoy’un Ahilik Haftası mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “Milletimizin köklü geleneklerinden biri olarak yüzyıllar boyunca varlığını koruyan, gücünü ve etkinliğini geniş bir coğrafyada devam ettiren Ahilik kurumunun, medeniyetimizin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü olmuştur. Temelleri Ahi Evranı Veli tarafından atılan Ahilik; Selçukludan bu yana sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda insanları yetiştiren aynı zamanda toplumu ekonomik yönden kalkındıran ve ahlaki esaslarıyla da sosyal yaşamı biçimlendiren kısacası toplumsal ilişkileri, çalışma yaşamının meziyetlerini esas alarak düzenleyen sosyoekonomik bir sistemdir. Mesleki dayanışma temeli üzerine kurulu, güzel ahlaka dayalı, üretimi standarta bağlayan ve ihtiyaca göre sınırlayan, sanatı geliştirmeyi ve nefis terbiyesini benimseyen, sevgi, saygı ve yardımlaşmayı öne çıkaran, insanı merkeze alan, devleti koruyup kollayan evrensel değerler bütünüdür. Ahilik, dürüstlük, cömertlik ve yardımseverlik ilkelerinin bir arada yaşatılmasını prensip edinen, yöneticisinden ferdine kadar herkese ışık tutan bir yaşam felsefesi ve idari sistemdir. Toplumsal hayatın ortak paydası olan insanı esas alan Ahilik kültürü ve felsefesi kem bakmamayı, kötü söz söylememeyi ve kimsenin namusuna ve şerefine göz dikmemeyi öğütler. Ahilik Kurumu, ayrım yapmadan bu coğrafyada yaşayan herkese elini ve gönlünü açmış ve sınırlarımız ötesinde de başka kültürlere ve toplumlara esin kaynağı olmuştur. Yaklaşık bin yıldır topraklarımızda hayat bulan Ahilik kurumunun kültürel, toplumsal ve siyasi boyutlu ilkeleri bugün dünya ülkelerinin her alandaki kalkınmalarına temel teşkil eden ahlaki değerler manzumesidir. Ahilik kurumu; rekabetin esas olduğu ticari yaşamda, üretim ve hizmette standart ve kaliteyi hedefleyen bununla birlikte yardımlaşma felsefesiyle de üretimde artışa ve çeşitliliğe imkân sağlayan ticaret ahlakını içermektedir. Ahilik prensiplerinden ve kültüründen bugün de alınması gereken ilhamlar vardır. Ahilik değerleri sadece ekonomik alanda değil sosyal hayatın dinamiklerine de esin kaynağı olmuştur. Böylece toplumu sadece ekonomik boyutta değil, gerek idari gerekse felsefi alanda geliştiren prensipler bütünü olarak değerlendirilmelidir. Ahilik felsefesinin barındırdığı tüm bu güzelliklerin; ekonomimizin bel kemiğini, sanayileşmemizin ve kalkınmamızın çekirdeğini oluşturan ve bugün de özünde aynı meziyetleri taşıyan esnaf ve sanatkârlarımızın eli ile daha da ileriye taşınması dileğimdir. Bu düşüncelerle; ilimiz esnafı ve meslek kuruluşları ile tüm halkımızın ahilik haftasını kutlar, birlik, beraberlik, ahiliğe esas olan kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ederim.

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