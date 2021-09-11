Aydın, yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon ayak izini azaltıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın, yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon ayak izini azaltıyor

İHA

Aydın, yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon ayak izini azaltıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, doğa dostu bir Aydın için yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. İklim değişikliğine karşı temiz enerji üretiminin önemli olduğunu söyleyen Çakır, “GES, JES, RES ve HES gibi yenilebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara bağlılığı önemli oranda azaltabilecek belki de yegane enerji kaynaklarıdır. Bu anlamda Aydın, yenilenebilir enerji tesisleri ile karbon ayak izini düşürerek doğa dostu bir şehir olmaya aday durumdadır” dedi.
İklim değişikliğine direnç göstermenin yollarından birisini karbon salınımını azaltıp yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin artırılması olarak gösteren ADÜ Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, “ Küresel iklim değişikliğine direnç için bireysel önlemler geliştirilmeye elbette devam ediyor. Bu anlamda ağaç dikmek, enerjide tasarruf, kısa alanlarda seyahat, az tüketim, yeniden kullanım gibi birçok öneri mevcut. Ama kentler bazında daha geniş bir perspektifte baktığımızda yenilenebilir enerji kullanmanın önemini kavramakta daha ısrarcı olabiliriz. Biz ekosistemin ürettiğinden daha fazla tüketmeye başlayalı en az 30 yıl oldu. İnsanlığın bugünkü ihtiyaçlarını giderirken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını yok etme konusunda hızla adım atıyoruz. Bunu politika yapıcılara ekonomik ve sosyal gelişimler ışığında aktarmak önemlidir” dedi.
Karbon ayak izi arttıkça iklim krizine karşı direnç azalıyor
Kentleşmenin hızla artmasıyla karbon salınımının arttığını, yaşam ve doğa kalitesinin düştüğünü, beraberinde iklim krizine karşı daha kırılgan refleks geliştiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, doğa dostu kentler için karbon ayak izinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Aydın’ın “doğa dostu kent” olma yolunda önemli avantajları olduğunun altını çizen Çakır, “ Doğaya yaydığımız karbon salınımı; kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu gerçekleşir. Bu kapsamda doğrudan yakılan yakıtların yaydığı emisyon doğrudan veya birincil karbon ayak izi olarak adlandırılırken, enerji dolaylı gerçekleşen salınıma ikincil veya dolaylı karbon ayak izi denilmektedir. Dünya geneline baktığımızda nüfusunun yarısı şehirlerde yaşarken sadece 100 şehir tüm dünyanın neden olduğu karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturuyor. Ne yazık ki, birçok ülkede, en yüksek salınıma sahip ilk 3 şehir ulusal emisyoların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Bu durum sanayi bazlı şehirlerde görülmekte olup, kırsala gittikçe durum farklılık göstermektedir” diye konuştu.
Aydın doğa dostu kent olma yolunda avantajlı konumda
Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, karbon salınımının büyükşehirlerde ve sanayi bölgelerinde yoğunlaştığını hatırlatarak, Aydın’ın yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı bakımından avantajlı konumda olduğunu hatırlattı. Çakır, konuşmasına şöyle devam etti; “ Karbon ayak izini direkt artıran etmenlere baktığımızda ülke olarak seviyeyi düşürmenin zor olduğunu düşünebiliriz. Ancak bir avantajımız bulunuyor. Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal gibi yenilebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara bağlılığı önemli oranda azaltabilecek belki de yegane enerji kaynaklarıdır. Türkiye bu konuda potansiyelini keşfederek yenilenebilir enerji kaynaklarına doğrudan ve dolaylı olarak katkı sunmaya başlamıştır. Bu yapılan katkılardan geri dönüşlerde alınmaya başlanılmış ve yenilebilir enerji üretiminde ciddi artışlar meydana gelmiştir”
JES’lerin karbon salınımını 12 kat azalttığını ifade eden Çakır, “Aydın ili yerelinde düşündüğümüzde yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ciddi artışlar göze çarpmaktadır. Termik santallerini de sayarsak Aydın'ın elektrik santrali kurulu gücü 1.553 MWe'dir. Aydın'daki 64 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 6.519 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bunlardan Yenilebilir Enerji Sektörü Aydın’a yıllık 1.428 MWh elektrik desteği sağlamaktadır. Ancak, bu yenilenebilir enerji santralleri doğa dostu olsa da toplamda yaklaşık 87 ton karbon emisyonunu doğaya salmaktadır. Aynı elektrik gücü kömür bazlı termik santraller ile yapılmış olsa idi yaklaşık 14 kat daha fazla karbon salarak doğayı kirletmiş olacaktı. Özellikle Aydın ilinde son yıllarda artan jeotermal enerji yatırımları, şehrin karbon salınımındaki düşüşe hatırı sayılır katkı yapmıştır. Tek başına jeotermal tesislerinin 75 ton karbon emisyonu varken aynı eşdeğer elektrik üretimindeki karbon salınımı yaklaşık 900 ton CO2 e eşdeğerdir. Bu da demek oluyor ki Aydın’daki jeotermal tesisler karbon salınımını yaklaşık 12 kat azaltmaktadır. Dolayısıyla, Aydın ili doğa dostu mevcut projeleri ve planlanan projeleri ile karbon salınımında başarılı bir politikayı benimsemiş ve bunun getirilerini de karbon ayak izini düşürerek sürdürmektedir. Ayrıca, elektrikli olmayan araçları sınırlandırarak, yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisine ihtiyaç duyan araçları arttırarak da şehir sınırlarının ötesinde önemli miktarda emisyon azalmasına sebep olacak projelerle de bunu destekleyebilir. Aydın ili düzeyinde alınacak önlemlerle, ulusal ve uluslararası boyutta anlamlı iyileştirmeler yapılabilir” dedi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Çakır, doğa dostu kentler için yerel yönetimlerin de kendi bünyelerinde Yenilebilir Enerji Ajansı ve/veya Müdürlükleri kurarak şehrin üretim çarklarından sanayi işletmeleri ve enerji firmaları ile koordineli bir çalışma içerisinde bulunarak karbon ayak izinin düşürülmesinde katkıda bulunabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteler online eğitime göre şekilleniyor
YEREL HABERLER Üniversiteler online eğitime göre şekilleniyor
Aydın, en az vaka görülen il oldu Aydın, tabloda birinci sırada yer aldı
YEREL HABERLER Aydın, en az vaka görülen il oldu Aydın, tabloda ...
Didim’de 77 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de 77 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı
“Kadınların 2022’de soğuk renklerden vazgeçmesi bekleniyor” Ünlü Kuaför, 2022 soğuk renk modasının sona ereceğini söyledi
YEREL HABERLER “Kadınların 2022’de soğuk renklerden vazgeçmesi ...
Tarihi tapınakta 2300 yıl sonra bir ilk yaşanacak
YEREL HABERLER Tarihi tapınakta 2300 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Vali Aksoy’un Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un Ahilik Haftası mesajı
Kuşadası’nda balık tezgahları denetlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda balık tezgahları denetlendi
Hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Koçarlı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
Kuşadası’nda polis okullarda denetim yaptı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda polis okullarda denetim yaptı
Altın Güvercin coşkusu Zeynep Bastık konseri ile sürecek
YEREL HABERLER Altın Güvercin coşkusu Zeynep Bastık konseri ile ...
Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın İl Tarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme ...
Nazilli Belediyespor heyecanlı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor heyecanlı
Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Ege'nin lisansı çıktı
Aydın'da şoförler, aşıya davet etti Aşı çalışmalarına Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nden destek
YEREL HABERLER Aydın'da şoförler, aşıya davet etti Aşı çalışmalarına ...
Aydın Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı
İncir hırsızını bekçiler yakaladı
YEREL HABERLER İncir hırsızını bekçiler yakaladı
Durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul yaptıracak
YEREL HABERLER Hayırsever aile Nazilli'ye 32 derslikli ilkokul ...
Aydın’da 31 gıda işletmesine 736 bin TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın’da 31 gıda işletmesine 736 bin TL cezai işlem ...
Söke TARİŞ’ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız"
YEREL HABERLER Söke TARİŞ’ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin ...
Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.