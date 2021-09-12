Kaymakam Soley’in projeleri Vali Aksoy tarafından hizmete açıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 3 yıldır görev yapan ve yayımlanan kararname ile Balıkesir’in Gömeç ilçesine tayini çıkan Kaymakam Ahmet Soley’in çok sayıda projesi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından hizmete açıldı.



3 yıl önce Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley tarafından projelendirilerek hayata geçirilen 7 proje toplu açılış töreni ile faaliyete geçirilirken, başlatılması planlanan projeler de yerlerinde görülerek inceleme yapıldı. Hayırsever işadamı İrfan Bezci tarafından ilçede yaşayan 40 çocuk ise erkekliğe ilk adımı Vali Aksoy ve beraberindekilerle birlikte attı. Sünnet çocukları ve ailelerinin mutluluğuna ortak olan Vali Aksoy, verdiği hediyelerle de çocukları mutlu etti. Gün boyu süren proje açılış töreni ve proje alanlarının gezilmesinin ardından ünlü sanatçı Tolga Çandar kent meydanında verdiği konserle kulakların pasını sildi.



“İlçeye büyük eserler bıraktı”

Kent meydanında düzenlenen proje tanıtım ve açılış töreninde ilk konuşan Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, Kaymakam Soley’e ilçede gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür ederek kendisini asla unutmayacaklarını ifade etti. Başkan Sevinç, “Kaymakamımız, görev yaptığı üç yılda hayata geçirdiği birçok projeyle ilçemize büyük eserler bırakmıştır. Bizler onu ve bize katkılarını asla unutmayacağız. Kendisine yeni görev yerinde de başarılar diliyoruz” dedi.



“Karacasu’yu marka yapacağız”

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Karacasu’nun derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe olduğunu ifade ederek Karacasu halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başkan Erikmen, “Hedefimiz Karacasu’yu hem yurt içinde hem de yurt dışında marka olarak tanıtmaktır. Karacasu; tarihin, kültürün, turizmin, tarımın zirvesinde, derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu bir ilçedir. Markalaşma yolundaki projelerimiz birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyor. Biz birlik ve beraberlikle kazandık. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ben değil biz olarak da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



“Eğer isterseniz emekliliğimde sizlere gönüllü hizmet edeceğim”

Karacasu belediyesi tarafından meclis kararıyla Karacasu’nun fahri hemşehrisi ilan edilen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yaptığı konuşmada, “Karacasu’daki görevimin son günlerinde düzenlediğimiz proje tanıtım toplantımızla görevim de sona erecek. 2018’de göreve başladığımda sizlere burası son görev yerim olacak ve tüm birikimimi burada kullanarak ilçeye çok farklı projelerle, herkese eşit, tarafsız davranarak kamu hizmetlerini en iyi şekilde yararlandıracağımı ifade etmiştim. 3 senelik icraatım boyunca bunu da sağladığıma inanıyorum. Ben şunu da inanıyorum; Karacasu’daki görev süremce birkaç kişi dışında herkesi memnun ettim. Bu birkaç kişi istememesi nedeniyle emekliliğime sadece 12 ay kala yeni bir yere atandım. Ben Karacasu’yu, Karacasuluyu seviyorum. Karacasu’ya şu sözü veriyorum; “Beni isterseniz emekli olduktan sonra Karacasu’ya dönüp hiçbir siyasi yanım olmadan sadece Karacasu için ilçeyi bir adım öne götürmek için kurulacak bir vakıf veya işletmede gönüllü olarak çalışıp ömrümün sonuna hizmet edeceğim. Bu sözü hepinize veriyorum” dedi.



“Kaymakamımız istedi, bizler destek verdik”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada Karacasu için çok önemli olan 7 projeye ait tesislerin hayata geçirilmesi ve 2 projenin de başlatılması için yapılan törenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Öncelikle Karacasu’da çalışmaları ile hoş seda bırakan Kaymakam arkadaşımızı kutluyorum. Biz valilik olarak tüm birimlerimizle ilçemize destek vermek için gereken her şeyi yaptık. Kaymakamımız istedi bizler destek verdik. Karacasu ilçemiz, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ile önemli bir turizm destinasyon noktalarından birisi. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Afrodisias’ı bünyesinde barındıran bir ilçe. Böylesine önemli kültürel değere sahip olan ilçemizin diğer alanlarda da kendini geliştirmesi adına başlatılmış olan bu projeler oldukça önemli. Yüksel tarımsal potansiyelini daha üst noktalara taşımak adına tarımda erken uyarı ve zararlılara karşı mücadele konusunda geliştirilen proje ile birlikte üretilen ürünlerin paketlenmesi, pazarlanması, el sanatlarında kadınlarımızın ürettiği değerlerin daha iyi şartlarda piyasaya sürülmesi gibi çeşitli noktalarda birçok proje bugün hayata geçirildi. Bu projelerde katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Aydınbey Türbesi, Kadıneli Seramik, Heykel, Baskı ve Hediyelik Eşya Üretim Atölyesi, Karacasu Hayvan Barınağı, Dereköy ve Yenice Tarımsal Erken Tahmin ve Uyarı İstasyonları, Karacasu Ziyaretçi Karşılama ve Bilgilendirme Merkezi, Ataeymir Ek Sulaması ve Karacasu İlk Müdahale ve Arama Kurtarma Timi projelerinin açılış kurdelesi kesildi. Törenin sonunda ilçeye katkıda bulunanlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Son olarak proje alanları ve 40 çocuğun sünnetinin yapılacağı Kahvederesi Yaylası’ndaki etkinlik alanı ziyaret edildi.

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