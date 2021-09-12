Nazilli’de yılın ahisi seçilen Saygılı: “İlk günkü şevkle çalışıyorum”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından 54 yıldır berberlik mesleğin icra eden 68 yaşındaki Mehmet Saygılı yılın ahisi seçildi. Düzenlenen törende ödülü takdim edilen yılın ahisi Mehmet Saygılı, “İlk günkü şevkle çalışıyorum” dedi.



Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Olcay Akyıldız ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Nazilli Belediyesi işletmelerinden olan Hangar KafeRestoranda düzenlenen kahvaltılı ödül törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Üyeleri ve davetliler katıldı.



Yılın ahisi ödül törenleri gelenekselleşti

Nazilli Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Olcay Akyıldız, yaptığı açılış konuşmasında öncelikle ahilik ile ilgili bilgi verdi. Akyıldız, konuşmasının devamında, “Yılda bir kere de olsa meslektaşlarımızın Ahilik Haftası’nda yanlarında olmak istedik. Geleneksel halde düzenlediğimiz ’Yılın Ahisi’ buluşmalarında bu yıl Mehmet Saygılı ustamızı ‘Yılın Ahisi’ seçtik. Amacımız meslek büyüklerimizle bir araya gelmeyi, Ahiliğin önemini anlatmayı ve yılın ahisini seçmeyi geleneksel hale getirmek. Odamıza kayıtlı 400 üyemiz var. Tüm üyelerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.



“İlk günkü şevkle çalışıyorum”

Emekli olmasına rağmen halen daha ilk günkü şevkle çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yılın Ahisi berber Mehmet Saygılı, “1953 yılında doğdum. 1967 yılı çırağıyım. Bir ara mesleği bırakmama ve 2003 yılında emekli olmama rağmen halen bu mesleği severek yapıyorum. İlk günkü şevkle ve azimle sağlığım müsaade ettiği sürece de yapmaya devam edeceğim. Mesleğimi severek yapıyorum ama bundan sonra bu meslek genç mesleği oldu. Biz eski berberleriz. Yeni model saç tiplerini beceremiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Tek isteğim meslektaşlarımın özellikle fiyat konusunda birbirlerini aldatma yoluna gitmemeleridir. Pirli bir sanat dediğimiz bu meslek bereketli ve güzle bir sanattır. Severek yapılması gerekir. 68 yaşında olmama rağmen sevgimden eksilme yok” dedi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, yaptıkları konuşmalarda ahiliğin öneminden söz ederek mesleğe değer katan herkesi ve Ahilik Haftasını kutladılar. Konuşmaların ardından Yılın Ahisi seçilen Mehmet Saygılı'ya Kaymakam Arısoy tarafından plaket takdim edildi.

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