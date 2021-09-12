Aydın’da kuraklık etkisini gösterdi, köylüler yağmur duasına çıktı

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da köylüler yağmur duasına çıkıyor. Kuraklık nedeniyle zor günler yaşanan Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Hamzabali Mahallesi’nde köylüler keşkek ve aşure pişirip, yağmur duasına çıktı.



Çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarım sektörünün en büyük sıkıntılarının başında susuzluk yer aldı. Zor günler geçiren Yenipazar’ın Hamzabali Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar kurban kesip keşkek ve aşure pişirerek yağmur duasına çıktı. Köy meydanında gerçekleştirilen yağmur duasına katılan vatandaşlar, yağış olması için dua ettiler.



Kuraklık nedeniyle ağaçların ve bitkilerin kuruma aşamasına geldiğini belirten vatandaşlar kuraklığın devam etmesi halinde incir ve zeytin başta olmak üzere diğer tarım ürünlerinde ciddi sıkıntı yaşanmasından endişe ettiklerini belirttiler.



“Bereketli yağmurlar nasip olur”

Köylülerin desteği ile aşure ve keşke hayrını gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamzabali Muhtarı Hamit Çakır, “Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle köyümüz halkının destekleriyle yağmur duası gerçekleştirdik. Yine vatandaşlarımızın destekleriyle 3 kazan keşkek ve 2 kazan aşure hayrı yaptık, Mevlidi Şerif okuttuk. İnşallah, Allah dualarımızı kabul eder, afetsiz bereketli yağmurlar nasip olur. Katkıda bulunan tüm köy halkımıza teşekkür ederim” dedi.



Yediden yetmişe herkesin iştirak ettiği yağmur duasında Kur'anı Kerim ve dualar okundu. Duadan sonra köylülerin kendi aralarında topladıkları ayni ve nakdi yardımlarla pişirilen keşkek ve aşure alanda toplanan kalabalığa ikram edildi.



Katılımın oldukça yoğun olduğu yağmur duasına, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Hamzabali Mahalle Muhtarı Hamit Çakır ve köylüler katıldı.

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