Aydın’da İlköğretim Haftası kutlandı

Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Aydın’da, İlköğretim Haftası kutlama töreni gerçekleştirildi.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yüz yüze eğitime geçilirken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlköğretim Haftası kutlamaları gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen programda Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Okumuş; “6 Eylül 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelindeki toplam 853 okulumuzda bulunan 177 bin 490 öğrencimiz ve 15 bin 500 öğretmenimizle 20212022 Eğitim Öğretim Yılı’na başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadık. Gururluyuz çünkü insanlığı eğitim ile daha güçlü Türkiye'nin temellerini atmak üzere eğitimin en önemli sacayağı varlıklarımız olan öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz bir araya geldiler. Bizler çok iyi biliyoruz ki, ülkemizi ve milletimizi müreffeh milletler seviyesinin üstüne taşıyacak olan, ülkemizin ortaya koyduğu 2023, 2053 ile 2071 hedeflerine ulaştırmak için tek şart eğitimdir. Bu şiarla ve başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği "Ülkesini en çok seven, görevini en iyi yapandır" ilkesiyle yürüdüğümüz bu yolda, milli ve manevi duygularımızı, kültürümüzü ve sahip olduğumuz bilim ve ilmimizi üstüne koyarak geleceğe taşıyacak olan nesiller yetiştirme gayreti içindeyiz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda ve en iyi şekilde yetiştirmektir. Bunu sağlamak için sizlerle birlikte yeni gelişmeleri dikkate alarak var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencilerinden Türker Yazar “İlk tören” isimli şiiri okudu.

Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve kurum yöneticileri katıldı.

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