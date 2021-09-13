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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

İHA

Evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan ev yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yamalak Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Önderoğlu'na ait evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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