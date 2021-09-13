Aydın’da FETÖ operasyonu

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonlarda 42 şüpheli için operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir ve diğer illerde kurulu bulunan ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan, 10 muvazzaf askeri personel, 10 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı üzerine şüphelilerin yakalanması amacıyla düğmeye basıldı. Bugün sabah saatleri itibariyle Balıkesir merkezli toplam 23 il, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde 52 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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