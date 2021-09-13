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24. Altın Güvercin’de ‘Sevgilim’ isimli eser birinciliğe kanat çırptı

İHA

24. Altın Güvercin’de ‘Sevgilim’ isimli eser birinciliğe kanat çırptı

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması muhteşem bir final gecesi ile son buldu. Sunuculuğunu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in yaptığı Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin’de birinciliği Hande Kodamanoğlu bestesi Suat Suna’ya ait olan ‘Sevgilim’ isimli parça ile kazandı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Nükhet Duru da şarkıları ile finale damga vurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24’üncü kez müzikseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın görkemli final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da düzenlendi. Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in sunumu ile büyük renk kattığı ve bazı televizyonlardan canlı olarak yayınlanan gecede sahne alan yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü pop müzik sanatçısı Nükhet Duru katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.
Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 24’üncüsü gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması’nın finaline katılıp, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Kuşadası Belediyesi olarak özellikle pandemi dönemi boyunca müzisyenlerin yanında olduk. Kuşadası’nı kültür ve sanat merkezi yaparken, adının da müzik ile anılmasını istiyoruz. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın artık yeni bir hedefi var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun teşvik ve iş birliği ile Altın Güvercin’i uluslararası pop müzik beste yarışması haline getirmek istiyoruz. Yarışma önce Akdeniz çanağındaki ülkeleri kapsayacak. Ardından da sınırlarını daha da geliştireceğiz. Bu hedefe ulaşma konusunda kararlıyız. Çünkü Altın Güvercin hala Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor” dedi.
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in renkli sunumuyla gerçekleşen 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda 10 finalist, Türkiye’nin önemli isimlerinden Ali Rıza Türker, Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan, Vedat Sakman ve yarışmaya geçen yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisinden oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini seslendirdi. Gala gecesinde yapılan kura ile belirlenen sıralamaya göre Hande Kodamanoğlu ‘Sevgilim’, Gülay Sezer ‘Gecenin Ayakları’, Ercüment Vural ‘Yas Günüm Benim Bugün’, Kaan Beyru ‘Yaşamak Dediğin’, Gökçe Özgül ‘Ölsek de Bitmez’, Sırma Munyar ‘Disonans’, Songül EkenKorat Eriş ‘Hüma’, Engin Özer ‘Depresyon’, Ezgi Gürbüz ‘Bir Yolu Olsa’, Belma Gürbüz ‘Yıllardan Sonra’ isimli besteleri ile jüri karşısına çıktı.
Finalistlerin performanslarının ardından Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Nükhet Duru birbirinden güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Nükhet Duru sesi, yorumu ve sahne performansı ile dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Konserin ardından Nükhet Duru’ya KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından verildi. KUSAV Başkanı Köylü, Altın Güvercin’i bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “KUSAV Vakfı bu seneki onur ödülünü sevgili Nükhet Duru’ya verme kararı aldı. Bizim bu kararı alırken bazı kıstaslarımız var. İlki, mesleğe uzun yıllar büyük değer katmış olması ve bu değeri her geçen yıl aratarak sürdürmesi. İkincisi ise sanatçının kendinden sonra gelen nesillere örnek olması. En önemli kriterlerimiz arasındaysa cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin temellerine koyduğu hedefleri sürdürebilmesi, buna inanması ve bu yolda sanatını icra etmesi” diye konuştu.
24. Kuşadası Altın Güvercin Beste ve Müzik Yarışması’na final gecesini sunan ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’in esprileri damga vurdu. Bayülgen’in jüri üyesi Ayhan Sicimoğlu ve Nükhet Duru’yla ilgili yaptığı espriler Altın Güvercin Amfi Tiyatro’yu dolduran katılımcıları kahkahaya boğdu.
Büyük jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin’i bestesi Suat Suna’ya ait olan ‘Sevgilim’ isimli parça ile Hande Kodamanoğlu kazandı. Kodamanoğlu’na 100 bin liralık para ödülünü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz verdi. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda ikinciliği ve En İyi Yorumcu ödülünü, bestesi Merve Öner Demirci’ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından seslendirilen ‘Bir Yolu Olsa’ isimli beste layık görüldü. Gürbüz, Gümüş Güvercin ödülünü CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas’ın elinden alırken, En İyi Yorumcu ödülünü yarışmanın ana sponsoru olan Eviz Yapı’nın sahibi Şakir Eviz verdi. Yarışmada üçüncülüğü 2019 yılının birincisi olan Gökçe Özgül ‘Ölsek de Bitmez’ isimli bestesiyle kazandı. Özgül’e Bronz Güvercin ödülünü Ayhan Sicimoğlu verdi.

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