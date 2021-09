Başkan Kaplan istedi, Turizm Yolu’nun güzergahı değişti

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye ulaşım açısından büyük kolaylık sağlayacak olan Turizm Yolu ile ilgili ilk etap altyapı çalışmalarının tamamlanma noktasına geldiğini söyledi. Devam eden çalışmalar kapsamında ilçeden geçen kısma yönelik Koçarlı Belediyesi olarak bin 500 metrelik imar düzenlemesi yapacaklarını belirten Başkan Kaplan, yolun Koçarlı’ya bağlanmasıyla aynı zamanda marka kent imajı kazanma hedefinde olduklarını vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayından bu yana Koçarlı kısmında yapım çalışmaları devam eden Turizm Yolu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yolun alt yapısının halihazırda ÇakırbeyliKoçarlı arası yüzde 90, KoçarlıYeniköy arasınınsa yüzde 50 seviyesinde tamamlandığını belirtti. Turizm Yolu’nun Koçarlı’ya bağlanması noktasındaki girişimleri sayesinde projede değişikliğe gidilmesini sağlayan Başkan Kaplan, ilçeye giriş güzergahında kavşak düzenlemesi ve orta refüj çalışmalarınınsa 2022 yılı içinde başlayacağını açıkladı. Yapılacak düzenlemelere ilişkin 7 Haziran’da Karayolları 3. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile birlikte yerinde incelemeler yapan Başkan Kaplan, Turizm Yolu’nun Koçarlı'ya marka ilçe imajı kazandırması açısından da kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

“İmar düzenlemesi büyük önem arz ediyor”

Turizm Yolu ile ilgili olarak YeniköySöke arasında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Kaplan, “2017 yılındaki ihale fiyatı 93 milyon 156 bin lira olan Turizm Yolu’nun üzerinde en başından bu yana önemle duruyoruz. Yolun bir an önce hizmete açılması noktasında bizim belediye olarak yapacağımız imar düzenlemesi de büyük önem arzediyor. Önümüzdeki yıl içinde Adnan Menderes Müzesi önündeki köprü itibariyle ÇakırbeyliKoçarlı arasının hizmete girmesi öngörülüyor. Koçarlı girişi kavşak düzenlemesi kapsamında imar ve proje çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Kamulaştırmaya dönük sorunların çoğu da mahkemeler vesilesiyle çözüldü. Koçarlı girişimizi yakından ilgilendiren kavşak düzenlemesine dönük proje hazırlıklarımızda da sona gelmek üzereyiz” ifadelerini kullandı.

“Turizm yolu doğrudan Koçarlı'ya bağlanacak”

ÇakırbeyliKoçarlı sapağından başlayan yolun, KoçarlıBağarası üzerinden Söke’ye ulaşacak transit bir yol olma özelliği taşıdığını söyleyen Başkan Kaplan, “İlçemize bağlanacak olan yolla ilgili imar düzenlemesine dönük olarak gerekli kamu yararları alındı. ÇakırbeyliKoçarlı arasının yaklaşık 3 kilometre daha da kısalacağı çalışmalarda Turizm Yolu doğrudan ilçemizin girişine bağlanacak. Orta refüj çalışmaları da yapılacak olan Turizm Yolu’nun ÇakırbeyliKoçarlı arasını kapsayan 12 kilometrelik kısmı, planlanan takvime göre 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanacak. Standardı yüksek olan bu yolun adı her ne kadar Turizm Yolu olsa da Güney Ege Turizm Ring Hattı olarak Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla koç döneminde başlayan bir karayolu projesidir. Şu an 2. yıl içerisindeki çalışmalar, aynı zamanda menfez ve köprülere yönelik inşaat işleriyle sürdürülüyor” dedi.

“Ölümcül kazaların önüne geçilecek”

Turizm Yolu’nun geçeceği belediye sınırları içerisindeki bin 500 metrelik kısımdaki imar düzenlemesini Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sunduklarını belirten Başkan Kaplan, “Gerekli kamu yararı kararları alındı. Büyükşehir Meclisi’nde de görüşüldükten sonra gerekli düzenlemelere başlanacak. İkinci etaptaki çalışmalar Koçarlı’dan YeniköyGermencik yoluna kadar olan kısmı kapsıyor. Bu yol açıldığında İncirliovaGermencikKuşadası hattıyla birlikte Koçarlı’da köy yerleşim yerlerinden geçen yol da rahatlamış olacak. Böylelikle zaman zaman yaşanan ölümcül kazaların da önüne geçilecek” dedi.

“2023’te tamamlanması hedefleniyor”

Toplamda 9 metre genişliğinde düşük banket yol sistemiyle yapılan Turizm Yolu’nu, Cumhuriyetin 100. Yılında bitirme hedefinde olduklarını da belirten Başkan Kaplan, “Demokrasi müzesinden başlayan yolun Söke’ye kadar 42 kilometrelik kısmında üç adet köprü de yapılarak hizmete sunulacak. İmar düzenlemesinin çözülmesiyle yolun ÇakırbeyliKoçarlı kısmının asfaltlanarak en gen 2022 yılı haziran ayı içinde trafiğe açılmasını umuyoruz. Bu yolun yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.