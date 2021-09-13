Aydın Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibini büyütüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (ASAK) ekibini genişletmek için yeni bir eğitim programına başladı. 15 kişiye çıkarılması hedeflenen ASAK ekibi, denizde ve iç sularında görev yapacak.



Kazalar, yangınlar ve doğal afetler insanların en savunmasız ve zor anları olarak karşımıza çıkıyor. Bu zorlu anlarımızı kolaylaştırmak ve insanların güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayan itfaiye erleri, birçok olayda kurtarıcı olarak görev yapıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de görev yaptığı her alanda, en hızlı ve etkin müdahaleyi yapmak için eğitimlerini sürekli tutuyor.



Yangın ve kaza anlarında vatandaşların imdadına yetişen Büyükşehir İtfaiyesi, su altında da arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma (ASAK) ekibini 2016 yılında kuran Büyükşehir Belediyesi, ekipte yer alan dalışçı sayısını arttırmak için yeni bir eğitim programına başladı. Konunun uzmanları eşliğinde yapılan eğitimler, ilk olarak yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Kursa dahil olan itfaiyecilerden başarılı olanlarla denizde ve daha zorlu su şartlarında testlere devam edilecek. Tüm testleri başarı ile tamamlayan itfaiyeciler, ASAK bünyesine dahil olarak mesleklerinde yeni bir pencere açacaklar.



ASAK Ekibi 15 kişiye çıkartılacak

ASAK ekine dahil edilecek itfaiyecilerin ilk eğitimlerinin verildiği ve aynı zamanda test edildiği yüzme havuzu etabında konuyla ilgili bilgi veren İtfaiye Müdürü Murat Aktaş, “Yaz ve kış aylarında denizde, iç sularda, akıntılı ve bulanık sularda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda 8 kişilik ekibimiz vardı. Bu ekimizin sayısını daha da arttırmak ve en az 15 kişiye çıkarmak istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızla havuzda eğitimlerimize başladık. Teknik beceri ve kapasitelerini gözlemleyip, havuz dalışımızı tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta denizde dalışlarımız olacak. Orada da görüntülü olarak takiplerini yapacağız. Başarılı olanlarla daha derinliklere inerek, akıntılı ve bulanık sularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu bizleri destekliyor ve teşvik ediyor. Başkanımızdan aldığımız bu güçle birlikte, Aydın halkının yanında olmaya ve en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.