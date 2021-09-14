Nazilli Ticaret Odası yönetimi ve meclis üyeleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Ticaret Odası yönetimi ve meclis üyeleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

İHA

Nazilli Ticaret Odası yönetimi ve meclis üyeleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Nazilli Ticaret Odası (NTO), Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin simgesi olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı gezdi. Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in yargılandığı Yassı Ada'ya gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan bir grup, 27 Mayıs darbesinde merhum başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yassı Ada'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülerek ziyarete açılan adayı gezdi. Aydın’dan adaya gerçekleştirilen ilk sivil toplum kuruluşu ziyaretini düzenleyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, her Aydınlının mutlaka Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı görmesi gerektiğini söyledi. Nazilli Ticaret Odası olarak ilk önce yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yer aldığı bir grup ile gerçekleştirilen ziyaretin, tüm yönetim kurulu ve meclis üyeleri, ardından yapılacak işbirlikleri ile tüm üyeler tarafından gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

“O anları adeta yaşadık”
Yakın tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Demokrasi ve Özgürlükler Adasını, Nazilli Ticaret Odası olarak ziyaret etmek istediklerini belirten Nuri Arslan, “9'uncu Başbakanımız, hemşehrimiz Adnan Menderes’in çocukluk ve gençlik yılları, başarıları ve hayatındaki önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmakta olan Hasan Polatkan'ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı dönemi mimarisinden günümüze kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi tarihe adeta ışık tutuyor” dedi.

"Genç nesillere o utanç günleri anlatılacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve girişimiyle başlayan çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı ve GTİ iş birliğiyle yapişletdevret modeliyle yürütüldüğünü hatırlatan Arslan, “1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla hafızalarda yer eden Yassıada, geleceğe ışık tutma misyonuyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülmüş; ülkemizde hayata geçirilen en özel projelerden birisi olmuş. Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülen Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıralarını yaşadık. Özellikle, Türkiye'nin demokrasi ve siyasi tarihinin utanç vesikaları olan darbe, tutuklamalar ve yargılamalar ülkenin genç nesillerine öğretilerek, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun aziz hatıralarının yaşatılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanıyor
Aydın’da konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları azaldı
Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol Takımı'nı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kaya, şampiyon olan İncirliova Kız Basketbol ...
Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor
Aydem Perakende ve Gediz Perakende’den faizleri sildiren kampanya
YEREL HABERLER Aydem Perakende ve Gediz Perakende’den faizleri ...
Koçarlılı esnaf koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER Koçarlılı esnaf koronavirüse yenildi
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Eve dönmeyen babalarını aramaya çıktılar, cenazesini buldular
YEREL HABERLER Eve dönmeyen babalarını aramaya çıktılar, cenazesini ...
Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava etkili olacak
Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu
YEREL HABERLER Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu
Aydın'da 1 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 1 düzensiz göçmen kurtarıldı
39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
YEREL HABERLER 39 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 80 metrelik şarampole uçan pikabın sürücüsü hayatını ...
39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Aydın'da arsa meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı
YEREL HABERLER Aydın'da arsa meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı
Kuşadası’nda İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İlköğretim Haftası kutlandı
Tuzlukçu Ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi
YEREL HABERLER Tuzlukçu Ve Han Belediye Başkanları Kuşadası'na geldi
Tırmanma duvarına çevre düzenlemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Tırmanma duvarına çevre düzenlemesi yapılıyor
Ticaret Bakanlığı müfettişleri Aydın'da hal denetimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanlığı müfettişleri Aydın'da hal denetimi ...
Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden istihdam hamlesi
Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak’la sürecek
YEREL HABERLER Çocuklar için mahalle şenlikleri Soğucak’la sürecek
Kuşadası Belediyesi, Bosnalı dağcıları ağırladı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, Bosnalı dağcıları ağırladı
Aydın ADÜ’de devlet hizmeti olunca 6 ay sonra, paralı olunca yarın ameliyat dönemi ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tomografi sonuçları 13 gündür değerlendirilemiyor
YEREL HABERLER Aydın ADÜ’de devlet hizmeti olunca 6 ay sonra, paralı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.