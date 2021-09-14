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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke TARİŞ Başkanı Özer, UPK Başkanı Balçık’ı suçladı

İHA

Söke TARİŞ Başkanı Özer, UPK Başkanı Balçık’ı suçladı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk alım sezonu öncesinde Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi hakkında bazı kurumlara asılsız şikayetler yaptığını belirttiği Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık’ı Söke’yi ve pamuk üreticisini zarar vermekle suçladı. Hiçbir polemiğe girmek istemediğini belirten Bertan balçık ise “İddia sahibi iddialarını ispatlamakla yükümlüdür” dedi.
Kendisi de Sökeli olan Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık’ın Söke TARİŞ Pamuk Kooperatif hakkında daha önce yaptığı asılsız şikayetlerine bir yenisini daha ekleme hazırlığı içerisinde olduğunu ileri süren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, “Temsil ettiği Ulusal Pamuk Konseyi’ndeki görev tanımının dışına çıkıp bireysel çıkarları için Söke'miz, bölgemiz ve ülkemizdeki TARİŞ’in yükselen güneşini balçıkla sıvamaya kalkışan Balçık’ın tüm bu girişimleri beyhudedir. Bertan Balçık’ın, kurumumuza karşı daha önce yaptığı asılsız şikayetlerine açıkçası bir yenisini daha ekleme hazırlıklarından ötürü şaşkınlık içerisinde de değiliz. Ancak Balçık’ın kooperatifimizi doğrudan hedef alan bir tutum içerisine girmesindeki art niyetle birlikte ticari menfaatlerine ters düşen başarılarımızın hazımsızlığından kaynaklı olarak bir süredir sergilediği tavır ve girişimleri kabullenmemiz asla mümkün değildir.” diyerek UPK Başkanı Balçık’ın birlikte hareket ettiği bazı gayrimilli unsurları da devreye sokarak üreticilerin alın teriyle oynadığını iddia etti.
“Ortak ve üreticilerimiz müsterih olsun”
Açıklamasına “Tüm engelleme ve girişimlere karşı ortak ve üreticilerimiz rahat olsun” diyerek devam eden Başkan Özer, “Tekstil ihracatının artması ve ülkemiz çapında ihracatın yüz akı olan bazı tekstil fabrikalarının kurumumuzdan yüksek alımlarda bulunmaları sebebiyle bu yıl da rekor alım yapacağız. Bundan rahatsızlık duyanların engelleme çabasına rağmen Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin yanı sıra ziraat odalarıyla borsalarımızın da pamuk üretiminin ve üretici kooperatifi olan TARİŞ’in her yönüyle desteklenmesi yönündeki tavrı da nettir” dedi.
Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer’in açıklamalarına polemiğe girmemek adına açıklama yapmayacağını belirten UPK Başkanı Bertan Balçık, “İddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. 2001’den beri yöneticilik yapıyorum. İlk defa Söke TARİŞ’ten böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hakkımda soyut değil somut verileri açıklasın” dedi.

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