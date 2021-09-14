Nazilli'de yılın ahisi belli oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneği'nce her yıl düzenli olarak geçekleştirilen “Yılın Ahi’si” seçimlerinde bu kez fotoğrafçı Süleyman Sarı seçildi. Yılın ahisine cübbesi giydirilirken, Ahi’ye plaketini ise Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan verdi.

Nazilli’de esnafların sorunlarına çözüm olmak, seslerini duyurmak ve dayanışmakaynaşmayı sağlamak amacıyla kurulan Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneği Tarafından düzenlenen ‘Yılın Ahi’si’ törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Oda Başkanları, davetliler ve dernek üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Meltem Tuğral, törende yaptığı açılış konuşmada, “Türk esnafının tarihi kültür ve geleneklerinde önemli bir yer tutan ahilik geleneğinin unutulmaması geleneksel değerlere sahip çıkılması adına toplanmış bulunuyoruz. Günümüz şartlarında temel kurallar devam etse de gerek ekonomik sebepler gerekse dünyada yaşanan gelişmeler klasik ahilik kavramında değişikliklere yol açmıştır. Son yıllarda mücadele ettiğimiz pandemi nedeni ile küçük esnafımız kepenk indirme noktasına gelmiştir. Bereketimizin simgesi olan siftahi bile yapamadan akşam evine dönen esnafımızın hükümetimizden olduğu kadar yerel yönetimimizi oluşturan belediye başkanlığı ile kaymakamlık ve bağlı resmi kuruluşların mal ve hizmet alımlarında yerel esnaf lehine tasarrufta bulunması, kaçak, vergisiz ve sigortasız çalışan kişileri engellemesidir. Yerel yönetimden beklentimiz önümüzde örnekleri olan bu uygulamalar ile esnafımıza sahip çıkmasıdır. Halkımızın da alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmesi, harcadığı paranın şehrimizde kalıp ilçe ekonomimize katkı sağlayarak bizlere destek vermesini bekliyoruz. Nazilli Esnafları Güçbirliği Derneği yönetim kurulu olarak bu yıl 12 yasında mesleğine başlamış, 18 yaşında fotoğrafçı dükkanını açarak 41 yıldır ilçemizde faaliyet gösteren Süleyman Sarı isimli esnafımızı yılın ahisi olarak seçtik. Kendisinin daha uzun yıllar tecrübeli bir esnaf olarak bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Tüm esnafımızın da ahilik haftasını kutlarım” dedi.

“Esnaflık zor bir iş “

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, törende yaptığı konuşmada kendisinin de bir esnaf çocuğu olarak gençliğinde birçok işte çalıştığını ve bir esnaf çocuğu olarak bugünlere geldiğini ifade ederek, “Esnaflık zor bir iş. Dünyanın ve ülkemizin zorlaşan şartları içerisinde günümüzde esnaflık yapmak çok zor bir iş. Eme ve sevgi verdiğiniz mesleklerinizde insanlığa hizmet ederek çok güzel bir görevi yerine getiriyorsunuz. Belediye olarak esnafımızın zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından geçen yılın Ahisi seçilen Ahmet Sert, cübbesini bu yılın Ahisi Süleyman Sarı’ya giydirerek devretti. Yılın Ahisine çiçek ve plaketini Başkan Özcan ve dernek yönetim kurulu üyeleri taktim ederek kutladı.

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