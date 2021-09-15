Söke'de 2021 yılı pamuk toplama ücretleri açıklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2021 yılı makine ile pamuk toplama ücretleri belli oldu. Söke Ziraat Odası Meclis toplantısında karar alınırken, kamuoyuna açıklandı.

Söke Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada; "Makine toplama ücreti 2021 yılı için dekar bazında 210 TL (İkiyüzon) KDV dahil , preseli makine ücreti KDV dahil 230 TL olarak 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan meclis toplantımızda belirlenmiştir. Nakliye hariçtir. 2021 yılına ait 1 kg pamuğun toplama ücreti sosyal ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak dayı başı ücreti dahil 1,35 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.