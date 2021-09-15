İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Çine’de öğrencilerle bir araya geldi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Çine'deki okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Çine ziyareti kapsamında ilk olarak Çine Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğretmenlerimizle bir araya gelerek sohbet eden Okumuş, daha sonra sınıflara geçerek öğrencilerin derslerindeki etkinliklerine ve oyunlarındaki mutluluklarına ortak oldu.

Bir sonraki ziyaretini Akçaova İlkokulu’na yapan İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, öğretmenlerle bir araya geldikten sonra hayırseverlerin okula kazandırmış olduğu “Sinem Kuran Kütüphanesi ”nin açılışını yaptı. Okumuş, daha sonra hayırseverler vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, açılışın hemen ardından hayırseverlere plaket takdimi yapıldı.

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