Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Aydın'ın Çine ilçesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, Kahramanlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün T. henüz bilinmeyen bir nedenle 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Ergün T.'nin yardım çığlıkları duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahsı düştüğü kuyudan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan Ergün T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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