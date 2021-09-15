Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadının evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Nazilli ilçesi Yani Mahalle Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana gelmişti. Apartman sakinlerinin 60 yaşındaki Ayşe B.'nin oturduğu daireden kötü kokular geldiği ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları yönündeki ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye geldi. Girilen evde üstü örtülü halde ölü bulunan yaşlı kadının yaklaşık 34 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada, sabah darp edildiği iddiasıyla Nazilli Devlet Hastanesine giden Ayşe B.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu M.B.’yi gözaltına aldı. Komşuların ifadesine göre M.B. ile annesi Ayşe B.’nin geçtiğimiz Cumartesi günü evde tartıştıkları, M.B.’nin annesini darp ettiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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