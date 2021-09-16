Aydın BŞB'nin Balkan Kupası heyecanı başlıyor

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AYDIN, (DHA) MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Kuşadası'nda başlayacak Balkan Kupası'nda sahne alacak.

Mavi-beyazlılar, Uğur İnan Spor Salonu'nda yapılacak organizasyondaki ilk maçında saat 19.00'da Kosova ekibi Drita Gjilan ile karşı karşıya gelecek. Romanya'dan CSO Voluntari, Sırbistan'tan Ok Jedinstvo Stara Pazova, Yunanistan'dan Aris Thessaloniki ve Makedonya'dan Janta Volej Skopje'nin yer aldığı Balkan Kupası'nda 19 Eylül'de final müsabakaları oynanacak. Seyirci maçlara ücretsiz girebilecek. Kupayı kazanan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Aydın ekibinin antrenörü Alper Hamurcu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-09-16 10:20:34



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