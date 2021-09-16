Nazilli Belediyespor bu kez Mesut Toros'a rakip



NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 ile başlayıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor, takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mesut Toros'a bu kez rakip olacak.

Siyah-beyazlı ekip, pazar günü Mesut Toros'un çalıştırdığı Amed Sportif deplasmanına çıkacak. Geçen sezona 3'üncü Lig'de Nazilli'yle aynı gruptaki Fethiyespor'un dümeninde başlayan Toros, Muğla temsilcisinden liderken ayrıldıktan sonra siyah-beyazlı ekipte göreve başladı. Zirvenin 9 puan gerisinde olan Nazilli Belediyespor, Toros'la son 6 maçı kazanıp mucizevi bir şekilde şampiyon oldu. Bu sezon başında kulübüyle yeniden el sıkışan tecrübeli teknik adam, ardından kulüpte yaşanan sıkıntı nedeniyle ayrılıp Diyarbakır ekibinin başına geçti. Nazilli'yle yolu yine aynı grupta kesişen Toros, yeni takımıyla ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon Toros'la başladığı galibiyet serisini bu sezon da devam ettirip 8 maça çıkaran Nazilli Belediyespor'da zorlu deplasman öncesi İlyas, Aytaç, Sefa, Hasan ve Efe'nin tedavileri sürüyor.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli DHA

2021-09-16 10:39:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.