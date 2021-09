Türk mutfağının geleneksel tadı tarhana asırlardır cazibesini koruyor Kışı sağlıklı geçirmek isteyenler için tonlarca tarhana üretildi

Türk mutfağının asırlardır süregelen gelenekleri arasında yer alan ve Orta Asya’dan bu yana sevilerek tüketilen tarhana geleneği devam ediyor. Her yıl geleneksel tadından taviz vermeden modern şartlarda tonlarca tarhana üreten Tuğba Kuruyemiş, pandemi döneminde tarhana tüketiminin de arttığını belirtti. Çeşitli hastalık ve virüslere karşı vücut direncini arttırması ile de bilinen tarhananın taleplerdeki artış nedeniyle bu yıl daha fazla üretildi.

Merkezi Aydın’da olan ve ülke genelinde yaklaşık 100 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, vatandaşların ve özellikle çocukların kışın daha dirençli olabilmesi için tonlarca tarhana üretip ülke genelindeki şubelerinde yeni dönem tarhana satışlarına başladı. Havaların soğuması ile birlikte tarhananın şifa niyetine de tüketildiği belirtildi.

Gerek çalışma hayatının getirdiği yoğunluk gerekse apartman yaşantısındaki kısıtlı imkanlar nedeniyle tarhana yapma imkanı bulamayan kadınlar için geleneksel tarhana üretimini sürdüren Tuğba Kuruyemiş, kışı daha dirençli geçirmek isteyenler için tonlarca tarhana üretti.

Orta Asya’dan bu yana süre gelen geleneksel tarhanayı asırlar öncesinde olduğu gibi özelliklerini koruyarak ürettiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş’in Baharat Bölümü Sorumlu Gıda Mühendisi Yusuf Bobiç, tarhananın faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu söyledi. Vitamin ve mineral açısından zengin olan tarhana çorbasının gerek içerisindeki maddeler gerekse kullanılan baharatlar nedeniyle oldukça besleyici ve çeşitli hastalık ve virüslere karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Gıda Mühendisi Yusuf Bobiç,“Mayalama yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhana her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilecek bir besin olduğu gibi bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler içerir. Tarhana; Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, nefes borusunu temizler, damar tıkanıklığı ve daralmasını önler. Doğal tokluk hissi verdiğinden dolayı adeta zayıflama ilacı gibidir. Kansere karşı da ciddi koruma sağlayan besindir. Pandemi sürecinde daha çok tercih edildiği için halen yaygın olan Koronavirüs salgınından dolayı bu yıl üretimi daha da arttırdık” dedi.

“Yaşam koşulları değiştiği için evlerde yapımı zorlaştı”

Anadolu’da hemen hemen her yörede kış için hazırlanan yiyecekler arasında ilk sıralarda yer alan tarhananın sevilerek tüketilmesine rağmen evlerde üretiminin çeşitli sebeplerden dolayı zorlaştığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, halktan gelen talepler doğrultusunda her yıl tarhana üretiminin artarak devam ettiğini söyledi. Dar zamanların kurtarıcısı olarak da bilinen tarhananın mutfakların olmazsa olmazı bir besin olduğunu belirten Tonkul, “Geleneksel gıdalarımızın pek çoğu zamana ya da çeşitli yeniliklere yenik düştü. Ancak tarhana asırlardır cazibesinden bir şey kaybetmedi. Sevilerek tüketiliyor. Pandemi sürecinde kıymeti ve değeri bir kez daha ortaya çıktı. Artık Türkiye’nin tarhanasını Aydın’da hazırlayıp ülke genelindeki yaklaşık 100’e yakın şubemiz aracılığı ile ihtiyaç duyan herkese ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

