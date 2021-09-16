Nazilli’ye gelen turist sayısı artacak

Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın ve 30 rehber, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde ilçenin kültürel açıdan önemli noktalarını ziyaret ederken, ileriki dönemlerde ilçeye gelen turist sayısında artış yaşanması bekleniyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın ve üyelerini ağırladı. İlk olarak, restorasyonu ile ödüle layık görülen Hangar Restoran’da turist rehberleri ile yemek yiyen Başkan Özcan, akabinde Uzun Çarşı, Etnografya Müzesi ve Koca Cami ziyaretlerinde rehberlere eşlik etti.

Nazilli’de kalkınmanın ilk ve en önemli ayağının kültür olduğunu söyleyen Başkan Özcan, kentin tarihi ile ilgili bilgileri rehberlerle paylaşarak, geçtiğimiz aylarda Amerika’dan pek çok akademisyeni ağırladıklarını söyledi.

Mastaura Antik Kenti’nin bulunması ile Nazilli’nin tarihi açıdan yeni bir döneme girdiğini kaydeden Başkan Özcan; “Turist rehberlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi Nazillimizde ağırlamaktan kıvanç duyuyorum. Nazillimiz geçmişten bugüne her anlamda kıymetli bir şehir. Ancak tanıtımında eksik kalınmış bir şehir. Sümerbank ve Köytaş gibi faaliyetlerin olduğu bir yerdi. Geçmişte kendini basma fabrikası ve kaliteli basmaları ile tanıtmıştı. Ancak sanayi yapılarını kaybettiği için bugünün şartlarında Nazillimizi turizm ile tanıştırmak istiyoruz. Bu anlamda emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Mastaura ile başlayan ve Arpaz’la devam edecek olan süreci bir destinasyona dönüştürüp turistleri Nazillimizde ağırlamak istiyoruz. Tarihimizle, uzun yaşam konusunda markalaşan kentimizle, doğal ürünlerimiz ve kültür anlayışımızla onları tanıştıracağız” diye konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Oda Başkanı Ozan Sayın, “Türkiye’de toplam 12 bin rehber var. Aydın Turist Rehberleri Odası olarak 700’e yakın üyemiz var. Türkiye’de 48 ayrı dilde bizim odamızda da 24 ayrı dilde hizmet verilebiliyor. Bizim şuanda Kuşadası’nda bulunan üye sayımız 400. Kruvazör turizminden dolayı buradaki rehber sayımız oldukça fazla. Şu anda 30 kişilik rehber grubumuz ile geldik. Açılan sezon dolayısıyla rehber arkadaşlarımız çalışıyorlar. İleride bu turları tekrarlayacağız” dedi.

Nazilli’nin tarihi ve kültürel değerlerinin turistik ziyaret rotalarına eklenmesinin önemini vurgulayan Başkan Sayın, “Bizim buradaki amacımız haftada en az 1 kere de olsa Aydın’ın farklı ilçelerine rehberlerimizi götürüp yeni rotalar için keşif yapmalarını sağlamak. 700 üyemizi Aydın ve Denizli’nin farklı ilçelerinde yeni değerler keşfetmelerini sağlayarak çalıştıkları acentalarının ilerideki programlarına eklemelerini sağlamak. Bizler turist rehberleri olarak turizmde önemli bir paydaşız. Türkiye’nin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyoruz. Bizim amacımız özellikle kendi bölgemiz başta olmak üzere turizmi geliştirmek. Nazilli gibi henüz pek bilinmeyen ancak çok önemli değerleri olan yerleri rehberlerimize gezdirip daha iyi şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu gezideki amacımız Nazilli’ye yerli ve yabancı daha fazla turistin gelmesini sağlamak” sözlerini kaydetti.

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