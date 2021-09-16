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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan, yılın ahilerini unutmadı

İHA

Başkan Özcan, yılın ahilerini unutmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası'nın 850. Yıldönümü etkinlikleri sürüyor. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hafta nedeniyle ilçede bulunan oda ve dernekler tarafından seçilen Yılın Ahilerini akşam yemeğinde bir araya getirerek onurlandırdı.
Nazilli merkezde bulunan belediye işletmelerinden olan Hangar Restoran’da Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde bir araya gelen yılın Ahilerine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç’da hediye ve plakete ödüllendirdi. Oda ve dernek başkanları ile birlikte yemeğe katılan Yılın Ahileri, yaptıkları konuşmalarda hem yönetimlerine hem de protokol üyelerine teşekkür etti.
“Sıkıntılı günleri hep birlikte aştık”
Gecede yaptığı konuşmada “İyi ki varsınız” diyerek sözlerine başlayan Başkan Özcan, “Nazilli sizlerin emekleri ile birlikte çalışarak bu zor günleri hep birlikte atlattık. Sıkıntılı günleri, salgını, yangını, seli, felaketi, ekonomik zorlukları hep birlikte aştık. Binlerce yıllık Türk Geleneğinin bir neticesi olarak bu birlikteliklerden sonrasında oluşturulmuş olan Ahilik Teşkilatının değerlendirildiği bu güzel günde bir araya geldiğimiz için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Memleketimiz yarınlara, bu birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü, daha kuvvetli daha müreffeh günlere ulaşacaktır. Şunu da belirtmek yerinde olacaktır. Burada değerli birçok büyüğümü gördükçe onların bizim kendi özel hayatımızda tek tek, tane tane oluşturdukları görgüleriyle, bilgileriyle bizim hayatımıza kattıkları değerlerden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Haftamız ve günümüz kutlu olsun” dedi.
“Ahilik sadece Türk toplumuna değil diğer dünya milletlerine de örnek olmuştur”
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’da konuşmasında Başkan Özcan’a ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederek, “Bugün bir araya gelmemize sebep olan Ahilik Haftası çok önemlidir. Ahiliği anlayabilmek için Ahiliği tek başına bir esnaf örgütü şeklinde değerlendirilmesi yeterli değildir. Bin 200’lü yıllarda Anadolu’nun yurt edinilmesinde, insanlarımızın meslek edinmesi ve insan kaynağının daha nitelik kazanması açısından Ahilik Örgütü büyük bir misyon yüklenmiştir. Sadece ustaçırak ilişkisi değil aynı zamanda ahlaklı, erdemli, düzgün insanlar yetiştirmek için Selçuklu ve Osmanlı insan kaynağı yetiştirilmesi açısından büyük bir misyon üstlenmiştir. Şeyh Edebali ve Ahi Evran Hazretlerinin devlet geleneği oluşumunda bu anlamda büyük bir misyon üstlenmiş, Ahilik sadece Türk Toplumuna değil diğer dünya milletlerine de örnek olmuştur. Dünden bugüne taşıdığımız birlik ve beraberlik duygusunun önümüzdeki yıllara da bir ve beraber olarak, güçlü Türkiye, güçlü ekonomi ve ferah bir Türkiye için elbirliği ile çalışacağız. Ahiliğin 500’ü aşan düsturunu ve geleneğini gençlerimize de öğreteceğiz” dedi.
“Yolda güzel yürüdükten sonra hiç kimse düşmez”
1985 yılından bu yana esnaflık yaptığını ifade eden Yılın Ahisi Münevver Aydoğdu yaptığı teşekkür konuşmasında genlere de öğütler verdi. Aydoğdu, “Çok şükür bugüne kadar hiçbir şekilde işimden pişmanlık duymadım. Eşimle beraber bu günlere kadar çalışarak geldik. Bu günümüzde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlere de öğüdüm şudur; yolda güzel yürüdükten sonra hiç kimse düşmez” dedi.
Konuşmaların ardından Yılın Ahilerine protokol üyeleri tarafından plaket ve hediyeleri verildi.

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