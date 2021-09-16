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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan Menderes ve arkadaşlarını unutmadı

İHA

Başkan Kaplan Menderes ve arkadaşlarını unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 1617 Eylül 1961’de hukuksuz yargılama sonucu idam edilerek hayata veda eden Merhum Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı andı.

Anma mesajında, Menderes’in “Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz” sözlerine atıf yapan Başkan Kaplan, “Bu millet kendisine hizmet eden sizleri asla unutmadı” ifadelerini kullandı. Menderes ve dava arkadaşlarının son sözlerine de vurgu yapan Başkan Kaplan, “Devletimize ve Milletimize ebedi saadetler dileyerek idam sehpasına yürüyen hemşerimiz Demokrasi Şehidi Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile birlikte; “Bir ve beraber olun. Allah’ın takdiratı böyleymiş” sözleriyle kaderine rıza gösterirken dahi birlik beraberlik mesajı veren Hasan Polatkan’ı ve “Oğlum sen niye titriyorsun? İlmek benim boynuma geçiyor!” diyerek ölümü metanetle karşılayan Fatin Rüştü Zorlu’yu unutmadık” ifadelerini kullandı.

Yassıada’da 60 yıl önce adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalarda başta Adnan Menderes olmak üzere yol arkadaşları Zorlu ile Polatkan’ın vakarlı ve metanetli duruşlarından asla taviz vermediklerini hatırlatan Başkan Kaplan, “Öyle ki kendilerini savunmalarına dahi izin verilmeyerek yargısız infazla hukuk dışı uygulamalara maruz kalan Demokrasi Şehidimiz Menderes ile yol arkadaşlarının son sözleri de bu duruşlarını adeta tescillemektedir. Mahkeme kayıtlarında da geçen "Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor" gerekçesiyle hayata veda eden Demokrasi Şehidimiz Menderes, Zorlu ile Polatkan’ın acısı halen yüreğimizde. Merhum Menderes’in ismi her anıldığında gözleri yaşaran Koçarlılı hemşerilerimizin acısı 60 yıldan bu yana asla dinmedi. Her 17 Eylül ile o menfur darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs’ın yıldönümünde acılarımız daha da tazeleniyor. Bu vesileyle 27 Mayıs’ta şaibeli bir intiharla yaşama veda eden darbenin ilk şehidi Aydın Milletvekili ve İçişleri Bakanı Merhum Namık Gedik’i de rahmetle yad ediyorum” dedi.

Koçarlı’nın yetiştirdiği Merhum Başbakan Menderes’in anısının yaşatılması amacıyla ilçeye yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için inşaat sürecinde her türlü imkanı seferber ettiklerini ve en kısa zamanda açılışı beklenen müzeye şahsi olarak eser bağışında da bulunduğunu hatırlatan Başkan Kaplan, “Şehit Başbakanımız Menderes’in “Eserlerimiz kalacak ve biz onlarla ebediyen yaşayacağız!” sözünden aldığımız ilhamla Koçarlı’mızın makus kaderini yenmesi için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet’in 100. Yılı hedefleri kapsamında ‘Marka İlçe Koçarlı’ ideallerimize artık çok yakınız. Yeni hizmet binamızın girişine koyulacak sütunlardaki rölyefler vesilesiyle de Merhum Menderes ve arkadaşlarının anılarını yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’i ve dava arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu, vefatlarının 60. Yıldönümünde, rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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