Rektör Aldemir’den ev sahiplerine çağrı

Aydın’da üniversitenin açılmasına sayılı günler kala ev, yurt ve apart fiyatlarına yapılan zamlar öğrencileri isyan ettirirken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydınlı ev sahiplerine seslendi.



Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte, derslerin başlamasına sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da öğrenci hareketliliği başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ) kazanan veya okuluna devam eden öğrenciler yavaş yavaş Aydın’a dönmeye başlarken öğrencilerin kalacak yer bulma arayışları da sürüyor. Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da ev kirası, yurt ve apart fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler de yaşanan zamlardan dolayı isyan etti. Zor durumda kalan öğrenciler sosyal medya üzerinden ev sahiplerini eleştirirken, konuya duyarsız kalmayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de Aydınlı ev sahiplerine seslendi.



Aydınlıların Aydın’ın bir aile olduğunu göstereceğine inancının tam olduğunu ifade eden Rektör Aldemir; “İçinden geçtiğimiz Pandemi sürecinde elele vererek toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden birini gösterdik. Çocukluğumuzdaki mahalle sıcaklığını hiç kaybetmeyen şehir Aydın, şimdi de sınav arifesinde pandeminin tüm zorluklarına rağmen ülkemizin geleceğini kurmak için yükseköğretime adım atan çocuklarımızı kucaklayacak. Biliyoruz ki bu samimi şehir, öğrencilerimizi kendi çocuklarından ayırt etmeyecek. Belki bir tas sıcak çorba, belki samimi bir gülümseme ya da içten bir “nasılsın?”, bu şehre yakıştığı gibi bu topraklarda hep var olacak. Aydınlı hemşerilerimiz, ev sahiplerimiz, yurt sahiplerimiz, halkımız Aydın’a yakıştığı gibi hep sevgi ve şefkatle evlatlarımızı ağırlayacak, mezun edip uğurlayacak. Evlatlarımızın en çok yakındığı ev kiraları ve yurt ücretleri konusunda Aydın ve Aydınlılar, mutlaka bu şefkatle ve Aydın’a yakışan hassasiyetle, bu konunun çözümünde Aydın’ın bir Aile olduğunu gösterecek, evlatlarımıza yardımcı olacaktır. Bu şehrin samimiyetine, bu şehrin vicdanına, bu şehrin insanlarına güvenimiz ve inancımız tam” dedi.

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