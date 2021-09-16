Kuşadası Belediyesi'ne Kültürel Miras başarı ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi'ne Kültürel Miras başarı ödülü

İHA

Kuşadası Belediyesi'ne Kültürel Miras başarı ödülü

Kuşadası Belediyesi, “Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi” ile Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, tarihi ve kültürel mirası korumanın önemine dikkat çekerek “Binlerce yıllık geçmişi ile bir kültür hazinesi olan kentimizin sahip olduğu tüm değerleri koruyacak ve turizme kazandıracağız” dedi.

TKB tarafından kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödül alan belediyeler belli oldu. Tarihsel ve kültürel mirası korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından kentin geçmişine ışık tutmak amacıyla hazırlanan Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi, TKB Jürisi tarafından “Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde katılım sağlanan yarışmanın ödülleri, 2123 Eylül tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleşecek YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda sahiplerini bulacak.

Kuşadası Adalızade Tarihi Mezar Taşları Açıkhava Müzesi Projesi kapsamında Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarının sergilenmesi amacıyla oluşturulacak olan müzede 165 mezar taşı sergilenecek. Arşiv belgesi niteliği taşıyan mezar taşlarında, Kuşadası kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler, şekiller, semboller ve kitabe metinleri yer alıyor. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan müze, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de önemli bir katkı sunacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, tarihi ve kültürel mirası koruma konusunda Türkiye’nin en önemli kurumlarından olan Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmenin gurur verici ve motive edici olduğunu belirterek “Adalızade Mezarlığı’ndaki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarını kentimize kazandırmak için yürüttüğümüz çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta mevcut 520 mezar taşından 170’ini sanat tarihçilerinden oluşan bir heyet gözetiminde tasnif ederek güvenli bir alana taşıdık. Kurulacak bir müzede sergilenecek olan mezar taşları, bir yandan kentimizin geçmişine ışık tutarken bir yandan da kültür turizmine katkı sunacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kentimizin sahip olduğu tüm değerlere sahip çıkarak turizm başkenti olan Kuşadası’nı kültürün ve sanatın da başkenti haline getireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediyesi sorunları gideriyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sorunları gideriyor
Aydın’da vaka sayısı düşüşe geçti
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayısı düşüşe geçti
Rektör Aldemir’den ev sahiplerine çağrı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir’den ev sahiplerine çağrı
Başkan Kaplan Menderes ve arkadaşlarını unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan Menderes ve arkadaşlarını unutmadı
Başkan Özcan, yılın ahilerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Özcan, yılın ahilerini unutmadı
Kendisine değil, motoruna ağladı
YEREL HABERLER Kendisine değil, motoruna ağladı
Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşları hedefi oldu Derede oluşan manzara çöplüğü andırdı, vatandaşlar yaptırım istedi
YEREL HABERLER Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşları hedefi ...
Aydın’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
YEREL HABERLER Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılışa hazır
İncirliova'da son 24 saat içinde 5 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İncirliova'da son 24 saat içinde 5 kişi hayatını ...
Nazilli’ye gelen turist sayısı artacak
YEREL HABERLER Nazilli’ye gelen turist sayısı artacak
Türk mutfağının geleneksel tadı tarhana asırlardır cazibesini koruyor Kışı sağlıklı geçirmek isteyenler için tonlarca tarhana üretildi
YEREL HABERLER Türk mutfağının geleneksel tadı tarhana asırlardır ...
Aydın’da “Basketbola Dönüş Yaz Ligi” turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Aydın’da “Basketbola Dönüş Yaz Ligi” turnuvası sona ...
Nazilli Belediyespor bu kez Mesut Toros'a rakip
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor bu kez Mesut Toros'a rakip
Aydın BŞB'nin Balkan Kupası heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin Balkan Kupası heyecanı başlıyor
Germencik Kaymakamı Gülenç, görevine başladı
YEREL HABERLER Germencik Kaymakamı Gülenç, görevine başladı
Didim’de 50 dönümlük alana millet bahçesi yapılacak
YEREL HABERLER Didim’de 50 dönümlük alana millet bahçesi yapılacak
Didim MHP’de iki yönetici istifa etti
YEREL HABERLER Didim MHP’de iki yönetici istifa etti
Aydın’ın üç ilçesinde emniyet müdürleri değişti
YEREL HABERLER Aydın’ın üç ilçesinde emniyet müdürleri değişti
MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı
Aydın’da Akdeniz Sineği ile mücadele başladı
YEREL HABERLER Aydın’da Akdeniz Sineği ile mücadele başladı
Annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Annesinin ölümünden sorumlu tutulan zanlı mahkemece ...
Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli ...
Efeler Kariyer Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Efeler Kariyer Merkezi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.