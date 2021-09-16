Durdurulan otomobilden 2 kilogram uyuşturucu çıktı

İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Aydın'da otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Ekipler tarafından takip edilen ve durdurulan otomobilde 2 kilo gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Y.K. ile E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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