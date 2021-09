Kuşadası’nda Balkan Şampiyonası heyecanı yaşanacak

Kuşadası, 1719 Eylül tarihleri arasında Uğur İnan Spor Salonu’nda düzenlenecek ‘Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası’na’ ev sahipliği yapacak. Birinci olan takımın Avrupa Voleybol Konfederasyon Kupası’na (CEV Challenge Cup) katılmaya hak kazanacağı şampiyonada ülkemizi Aydın Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur İnan Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Dev şampiyonayı kazanan takım, Avrupa’nın kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan CEV Challenge Kupası biletini cebine koyacak.



Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı şampiyonada müsabakaları sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Aydın’ın Sultanları’nın yanı sıra Sırbistan’dan OK Jedinstvo, Yunanistan'dan Aris, Kuzey Makedonya'dan Janta Volley, Kosova'dan KV Drita ile Romanya'dan CSO Voluntari 2005 takımlarının mücadele edeceği uluslararası düzeydeki şampiyonada gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 19 Eylül Pazar günü finalde karşılaşacak.



Aydın'ın Sultanları'nın ilk rakibi Drita Gjilan

Aydın Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında 17 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Kosova ekibi Drita Gjilan ile karşı karşıya gelecek. Mavibeyazlılar maçı kazanıp şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Günün diğer maçları ise saat 11:00’de Drita GjilanCSO Valuntari, saat 15:00’te OK JedinstvoAris arasında oynanacak.



“Hedefimiz kupayı Aydın'a getirmek”

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, hedeflerinin kupayı Aydın’a getirmek olduğunu belirterek, “Balkan Kupası, Challange Cup'a katılmak ve Aydın'ı yeniden Avrupa Kupaları'nda temsil etmek adına çok önemli bir organizasyon. Uzun süredir ayrı kaldığımız taraftarımızla ve bizi destekleyenlerle lig öncesi tekrar buluşacağız. Oynayacağımız takımlarla ilgili kısıtlı bilgiye sahibiz. Öncelikli olarak kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1719 Eylül tarihleri arasında Uğur İnan Spor Salonu’nda düzenlenecek Kadınlar Voleybol Balkan Kupası’nın tam programı şöyle:

17 Eylül Cuma: 11.00 Drita GjilanCSO Voluntari 2005, 15.00 Ok JedinstvoAris, 19.00 Aydın Büyükşehir BelediyesporDrita Gjilan.

18 Eylül Cumartesi: 11.00 Janta VolejOk Jedinstvo, 15.00 CSO Voluntari 2005Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19.00 ArisJanta Volej.

19 Eylül Pazar 11.00 A3B3 (Üçüncülük maçı), 13:00 B2A2 (İkincilik maçı), 15:00 B1A1 (Şampiyonluk maçı)

